https://arabic.sputniknews.com/20220811/أمريكا-من-الممكن-التوصل-لقرار-بشأن-الحدود-البحرية-اللبنانية--الإسرائيلية-1066316793.html
أمريكا: من الممكن التوصل لقرار بشأن الحدود البحرية اللبنانية- الإسرائيلية
أمريكا: من الممكن التوصل لقرار بشأن الحدود البحرية اللبنانية- الإسرائيلية
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى قرار في المحادثات الإسرائيلية... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:03+0000
2022-08-11T21:03+0000
2022-08-11T21:03+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063536360_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_88d52266d3a6d63e8a4add17ec0a2874.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وذكر باتيل أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية. ولا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال مفاوضات بين الحكومتين، ونعتقد أن الحل ممكنا".يوم الاثنين، قال كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، عاموس هوكشتاين، الذي يتوسط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إنه لا يزال متفائلا بشأن التقدم الذي يحرزه الطرفان في التوصل إلى اتفاق محتمل.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوكشتاين سافر إلى بيروت لإجراء محادثات مع القيادة اللبنانية حول أزمة الطاقة في البلاد، وكذلك لإجراء مفاوضات بشأن حدودها البحرية.تحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري. بدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-بـقطع-أي-يد-تمتد-إلى-ثروات-لبنان-البحرية-فيديو-1066195125.html
إسرائيل
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063536360_916:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_fd78c96eab6ccac979cf3ca307e76b07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: من الممكن التوصل لقرار بشأن الحدود البحرية اللبنانية- الإسرائيلية
تابعنا عبر
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى قرار في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر باتيل أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية. ولا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال مفاوضات بين الحكومتين، ونعتقد أن الحل ممكنا".
يوم الاثنين، قال كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، عاموس هوكشتاين، الذي يتوسط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إنه لا يزال متفائلا بشأن التقدم الذي يحرزه الطرفان في التوصل إلى اتفاق محتمل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوكشتاين سافر إلى بيروت لإجراء محادثات مع القيادة اللبنانية حول أزمة الطاقة في البلاد، وكذلك لإجراء مفاوضات بشأن حدودها البحرية.
تحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري
. بدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.