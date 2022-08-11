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"أنصار الله": العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية
"أنصار الله": العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية
صرح رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، بأن "العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:29+0000
2022-08-11T17:29+0000
أخبار اليمن الأن
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وقال عبد السلام في حديث لـ"الميادين"، اليوم الخميس، إن "موقفنا كشعب يمني ممّا يحصل على المستوى الدولي استلهم مبكراً خطورة المشروع الأمريكي، معقباً بأنّ هناك إدراك بأنّ اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدّولي". وأوضح أن "العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية".واعتبر أن واشنطن هي من يدير الملف اليمني من الخلف لخدمة مصالح إسرائيل، ومصالح ضيّقة للسعودية والإمارات". واستطرد:وتابع: "موقفنا كشعب يمني ممّا يحصل على المستوى الدولي استلهم مبكراً خطورة المشروع الأمريكي، وهناك إدراك بأنّ اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدّولي".وأضاف: "هناك تحديات جديدة نشترك فيها مع روسيا وإيران ودول محور المقاومة، ودول أخرى متضررة من الهيمنة الأمريكية"، معتبراً أنّ هناك تغير في المزاج الإقليمي والدولي، والسعودية مدركة بأنّ الحماية الأمريكية لم تعد مضمونة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/أنصار-الله-تبلغ-الأمم-المتحدة-برؤيتها-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-1065909978.html
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أخبار اليمن الأن

"أنصار الله": العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية

17:29 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمحمد عبد السلام
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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صرح رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، بأن "العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية".
وقال عبد السلام في حديث لـ"الميادين"، اليوم الخميس، إن "موقفنا كشعب يمني ممّا يحصل على المستوى الدولي استلهم مبكراً خطورة المشروع الأمريكي، معقباً بأنّ هناك إدراك بأنّ اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدّولي".
وأوضح أن "العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية".
واعتبر أن واشنطن هي من يدير الملف اليمني من الخلف لخدمة مصالح إسرائيل، ومصالح ضيّقة للسعودية والإمارات". واستطرد:
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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الموقف الأمريكي لا يزال تكتيكيًا والسعودية والإمارات تتبعانه.

وتابع: "موقفنا كشعب يمني ممّا يحصل على المستوى الدولي استلهم مبكراً خطورة المشروع الأمريكي، وهناك إدراك بأنّ اليمن يمثل نقطة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدّولي".
وأضاف: "هناك تحديات جديدة نشترك فيها مع روسيا وإيران ودول محور المقاومة، ودول أخرى متضررة من الهيمنة الأمريكية"، معتبراً أنّ هناك تغير في المزاج الإقليمي والدولي، والسعودية مدركة بأنّ الحماية الأمريكية لم تعد مضمونة.
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