https://arabic.sputniknews.com/20220811/أوبك-ترفع-توقعاتها-لإنتاج-النفط-في-روسيا-لعام-2022-إلى-نحو-11-مليون-برميل-يوميا-1066299135.html

أوبك ترفع توقعاتها لإنتاج النفط في روسيا لعام 2022 إلى نحو 11 مليون برميل يوميا

أوبك ترفع توقعاتها لإنتاج النفط في روسيا لعام 2022 إلى نحو 11 مليون برميل يوميا

عدّلت منظمة "أوبك"، اليوم الخميس، مرة أخرى، توقعاتها لإنتاج الهيدروكربونات السائلة (النفط والغاز المكثف وسوائل مكثفات الغاز الأخرى) في روسيا في عام 2022، ولم... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T13:13+0000

2022-08-11T13:13+0000

2022-08-11T13:13+0000

أوبك

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة لشهر أغسطس/آب: "من المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في عام 2022، بمقدار 80 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى متوسط 10.9 مليون برميل يوميا. تم تعديل التوقعات بالزيادة بمقدار 0.25 مليون برميل يوميًا عن تقديرات الشهر الماضي بسبب زيادة الإنتاج في الشهرين الماضيين".كما رفعت منظمة "أوبك"، اليوم الخميس، توقعاتها لمستوى إنتاج النفط خارج المنظمة في 2022، بمقدار 65 ألف برميل إلى 65.8 مليون برميل يوميا، لكنها أبقت توقعاتها لعام 2023 عند 67.5 مليون برميل يوميا.وأبقت المنظمة، بحسب تقريرها على توقعات لإنتاج الهيدروكربونات السائلة من خارج أوبك لعام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا إلى متوسط 67.5 مليون برميل يوميًا (بما في ذلك زيادة 70 ألف برميل يوميًا من المعالجة).في غضون ذلك، خفضت المنظمة توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بمقدار 300 ألف برميل، إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وفي عام 2023 لا تزال تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير: "بالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 0.3 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي، مع مراعاة بعض التعديلات الإقليمية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب الإجمالي على النفط 100.03 مليون برميل يوميا".وأوضح التقرير: "ظلت التوقعات لعام 2023 كما هي في التقرير السابق - 2.7 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، فإن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 سيكون 102.72 مليون برميل يوميا".

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أوبك, اقتصاد