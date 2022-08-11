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https://arabic.sputniknews.com/20220811/إستونيا-تغلق-الحدود-أمام-المواطنين-الروس-الذين-يملكون-تأشيرات-شنغن-صادرة-عن-الجمهورية-1066289730.html
إستونيا تغلق الحدود أمام المواطنين الروس الذين يملكون تأشيرات "شنغن" صادرة عن الجمهورية
إستونيا تغلق الحدود أمام المواطنين الروس الذين يملكون تأشيرات "شنغن" صادرة عن الجمهورية
قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، اليوم الخميس، إن إستونيا ستغلق الحدود أمام المواطنين الروس الحاصلين على تأشيرات "شنغن" صادرة عن الجمهورية الإستونية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:29+0000
2022-08-11T11:29+0000
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وأضاف الوزير: "في غضون أسبوع، سيتم تطبيق عقوبة على تأشيرات شنغن التي أصدرتها جمهورية إستونيا لمواطني روسيا. وتعني العقوبة أن التأشيرات ستظل سارية، وسيتم منعهم من دخول البلاد".كما أكد رينسالو، أن قرار حظر الدخول ينطبق فقط على التأشيرات الصادرة عن إستونيا ولا يؤثر على التأشيرات الصادرة عن دول "شنغن" الأخرى. وأضاف: "تعتزم الحكومة الأسبوع المقبل مناقشة سبل منع جميع المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن من دخول إستونيا".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

إستونيا تغلق الحدود أمام المواطنين الروس الذين يملكون تأشيرات "شنغن" صادرة عن الجمهورية

11:29 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورعلم إستونيا، سفارة إستونيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم إستونيا، سفارة إستونيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، اليوم الخميس، إن إستونيا ستغلق الحدود أمام المواطنين الروس الحاصلين على تأشيرات "شنغن" صادرة عن الجمهورية الإستونية.
وأضاف الوزير: "في غضون أسبوع، سيتم تطبيق عقوبة على تأشيرات شنغن التي أصدرتها جمهورية إستونيا لمواطني روسيا. وتعني العقوبة أن التأشيرات ستظل سارية، وسيتم منعهم من دخول البلاد".

وأضاف أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات، قائلا: "الأشخاص الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية في إستونيا وأفراد أسرهم لن يخضعوا للعقوبة، والأشخاص العاملون في الشحن الدولي ونقل الركاب، والأشخاص الذين يحق لهم حرية التنقل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والأشخاص الذين يكون دخولهم إلى إستونيا ضروريا لأسباب إنسانية، وكذلك الأقارب المقربين للأشخاص الحاصلين على الجنسية الإستونية أو تصريح الإقامة الدائمة في إستونيا".

كما أكد رينسالو، أن قرار حظر الدخول ينطبق فقط على التأشيرات الصادرة عن إستونيا ولا يؤثر على التأشيرات الصادرة عن دول "شنغن" الأخرى. وأضاف: "تعتزم الحكومة الأسبوع المقبل مناقشة سبل منع جميع المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن من دخول إستونيا".
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