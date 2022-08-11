https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-أمريكي-يحث-زيلينسكي-على-الاعتراف-بجرائم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1066281273.html
إعلام أمريكي يحث زيلينسكي على الاعتراف بجرائم القوات المسلحة الأوكرانية
إعلام أمريكي يحث زيلينسكي على الاعتراف بجرائم القوات المسلحة الأوكرانية
دعت صحيفة "بوليتيكو" رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى الاعتراف بأن منظمة العفو الدولية على حق، التي اتهمت القوات المسلحة لبلاده بارتكاب جرائم ضد المدنيين. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:04+0000
2022-08-11T08:04+0000
2022-08-11T08:04+0000
كييف
أخبار أوكرانيا
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وأشار كاتب المقال، بول تيلور، إلى أن نظام كييف يحتاج إلى الانتباه إلى انتقادات المراقبين الغربيين، وعدم توجيه الاتهام العشوائي لكل المعارضين بالعمل لصالح موسكو.وقال تيلور: "الرد على الانتقادات سيكون أخذ النتائج على محمل الجد والعمل على تحسين ممارسات الجيش وحماية المدنيين، بدلاً من توجيه انتقادات إلى الرسول".وذكر الكاتب أيضا أن النخب الأوكرانية مهتمة بالنقد المستمر للمنظمة، وبعد ذلك أجبر رئيس مكتب كييف والمؤسس المشارك للفرع السويدي لمنظمة العفو الدولية على الاستقالة.قبل أسبوع، حلل خبراء منظمة العفو الدولية تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية وخلصوا إلى أن الجيش الأوكراني ينتهك القواعد الدولية والقانون العسكري بوضع أسلحة في المدارس والمستشفيات في المدن، مما يعرض المدنيين للخطر. وأكد واضعو التقرير أن كونك في موقف دفاعي لا يعفي من الامتثال للقواعد.
كييف
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كييف, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يحث زيلينسكي على الاعتراف بجرائم القوات المسلحة الأوكرانية
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دعت صحيفة "بوليتيكو" رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى الاعتراف بأن منظمة العفو الدولية على حق، التي اتهمت القوات المسلحة لبلاده بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وأشار كاتب المقال، بول تيلور، إلى أن نظام كييف يحتاج إلى الانتباه إلى انتقادات المراقبين الغربيين، وعدم توجيه الاتهام العشوائي لكل المعارضين بالعمل لصالح موسكو.
وقال تيلور: "الرد على الانتقادات سيكون أخذ النتائج على محمل الجد والعمل على تحسين ممارسات الجيش وحماية المدنيين، بدلاً من توجيه انتقادات إلى الرسول".
وذكر الكاتب أيضا أن النخب الأوكرانية مهتمة بالنقد المستمر للمنظمة، وبعد ذلك أجبر رئيس مكتب كييف والمؤسس المشارك للفرع السويدي لمنظمة العفو الدولية على الاستقالة.
وخلص إلى أن "تقرير منظمة العفو الدولية غير ملائم سياسيًا للحكومة الأوكرانية وحلفائها في الغرب، لكن هذا لا يجعله خاطئًا أو غير دقيق".
قبل أسبوع، حلل خبراء منظمة العفو الدولية تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية وخلصوا إلى أن الجيش الأوكراني ينتهك القواعد الدولية والقانون العسكري
بوضع أسلحة في المدارس والمستشفيات في المدن، مما يعرض المدنيين للخطر. وأكد واضعو التقرير أن كونك في موقف دفاعي لا يعفي من الامتثال للقواعد.