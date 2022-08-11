https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-عبري-تدهور-الحالة-الصحية-للمعتقل-الفلسطيني-المضرب-عن-الطعام-خليل-عواودة-1066288039.html
إعلام عبري: تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة
إعلام عبري: تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة
تواصل سلطات السجون الإسرائيلية علاج المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، خليل عواودة، في عيادة سجن الرملة؛ ولم يتم نقله إلى المستشفى. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:52+0000
2022-08-11T10:52+0000
2022-08-11T10:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
رام الله - سبوتنيك. أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تدهورا طرأ على الحالة الصحية لعواودة، المضرب عن الطعام منذ 152 يوما.وعقدت جلسة مفاجئة للمعتقل عواودة، بسبب خطورة وضعه الصحي، وتقرر السماح لمحاميته وطبيب بزيارته؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بشأن الاستئناف المقدم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري، لاحقاً.وذكرت مصادر فلسطينية، أن وفداً أمنياً مصرياً يتابع مع السلطات الإسرائيلية قضية عواودة ونقله إلى مستشفى مدني عام، لتلقي العلاج.وتوقعت المصادر أن يعلن المعتقل فك الإضراب عن الطعام، بعد وعود أن تعمل مصر لاحقاً، بعد تحسن صحته وتلقيه العلاج، على تأمين الإفراج عنه.قال رئيس "نادي الأسير"، قدورة فارس، لوكالة "سبوتنيك"، "تبذل جهود مصرية لإنقاذ حياة الأسير عواودة؛ وهو في وضع صحي خطير".وأوضح فارس، أن قضية عواودة مختلفة عن باقي المعتقلين الفلسطينيين، الذين خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام؛ وذلك لأنه وصل إلى مرحلة اتفاق لتعليق خطواته بناء على وعود كاذبة، حيث حاولت مصلحة السجون الإسرائيلية استغلال نقص السكر الحاد في دمه وقدرته على التركيز، لكسر الإضراب.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/نادي-الأسير-الفلسطيني-خليل-عواودة-يدخل-يومه-الـ93-من-الإضراب-عن-الطعام-في-السجون-الإسرائيلية-1063043080.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
إعلام عبري: تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة
تابعنا عبر
تواصل سلطات السجون الإسرائيلية علاج المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، خليل عواودة، في عيادة سجن الرملة؛ ولم يتم نقله إلى المستشفى.
رام الله - سبوتنيك. أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تدهورا طرأ على الحالة الصحية لعواودة، المضرب عن الطعام منذ 152 يوما.
وعقدت جلسة مفاجئة للمعتقل عواودة، بسبب خطورة وضعه الصحي، وتقرر السماح لمحاميته وطبيب بزيارته؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بشأن الاستئناف المقدم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري، لاحقاً.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن وفداً أمنياً مصرياً يتابع مع السلطات الإسرائيلية قضية عواودة ونقله إلى مستشفى مدني عام، لتلقي العلاج.
وتوقعت المصادر أن يعلن المعتقل فك الإضراب عن الطعام، بعد وعود أن تعمل مصر لاحقاً، بعد تحسن صحته وتلقيه العلاج، على تأمين الإفراج عنه.
قال رئيس "نادي الأسير"، قدورة فارس، لوكالة "سبوتنيك"، "تبذل جهود مصرية لإنقاذ حياة الأسير عواودة؛ وهو في وضع صحي خطير".
وأوضح فارس، أن قضية عواودة مختلفة عن باقي المعتقلين الفلسطينيين، الذين خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام؛ وذلك لأنه وصل إلى مرحلة اتفاق لتعليق خطواته بناء على وعود كاذبة، حيث حاولت مصلحة السجون الإسرائيلية استغلال نقص السكر الحاد في دمه وقدرته على التركيز، لكسر الإضراب.