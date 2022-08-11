https://arabic.sputniknews.com/20220811/ارتفاع-مخزونات-النفط-في-دول-منظمة-التعاون-الاقتصادي-والتنمية-وانخفاضها-على-مستوى-العالم-1066287104.html
ارتفاع مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانخفاضها على مستوى العالم
ارتفاع مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانخفاضها على مستوى العالم
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، انخفاض المخزونات التجارية من النفط والمنتجات البترولية على مستوى العالم، في يونيو/ حزيران، بمقدار 5 ملايين برميل. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:37+0000
2022-08-11T10:37+0000
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أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ولفتت الوكالة إلى ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقدار 6.2 مليون برميل؛ مشيرة إلى أنها لا تزال أقل من متوسط الخمس سنوات الأخيرة.وقال تقرير صادر عن المنظمة، لشهر أغسطس/ آب: "انخفضت مخزونات النفط العالمية بمقدار بسيط، بـ 5 ملايين برميل في يونيو/حزيران، مع انخفاض المخزونات، قابلته جزئيا زيادة في مخزونات النفط البحرية".وارتفع إجمالي المخزونات الصناعية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 2681 مليون برميلا؛ لكنها بقيت عند 292 مليون برميل، والتي تقل عن متوسط الخمس سنوات.وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن النفط المفرج عنه من الاحتياطيات الاستراتيجية، في يونيو، بلغ 33.8 مليون برميل؛ وهو أكبر حجم، منذ شهر مارس/ آذار الماضي.وتم تحديد رفع الاحتياطيات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في العالم، إلى مستوى متوسط مدته خمس سنوات في الأساس، كهدف لاتفاق تحالف دول "أوبك +" (منظمة مصدري النفط وكبار المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا).ومن بين جميع المخزونات، تتعقب أطراف الاتفاقية المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشكل أكثر نشاطا.ومع ذلك، في عام 2021، ركز أعضاء التحالف على هدف إضافي، وهو متوسط قيمة الاحتياطيات للفترة 2015 – 2019؛ وكانت احتياطيات النفط عمليا عند مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي، طوال عام 2020 بأكمله، تقريبا.ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية، وإلى إنعاش التبادلات التجارية.تضم المنظمة في عضويتها مجموعة من البلدان المتقدمة، التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بـ"مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق".وتأسست المنظمة، في 30 من سبتمبر/ أيلول 1961، بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، التي أُنشأت في 1948، للمساعدة على إدارة "مشروع مارشال" لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.وبعد فترة تم توسيع المنظمة، لتشمل في عضويتها بلدان غير أوروبية، مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/وكالة-الطاقة-الدولية-تنفيذ-صفقة-أوبك-لشهر-يوليو-من-قبل-التحالف-بنسبة-523-وروسيا-719-1066285221.html
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أسعار النفط اليوم
ارتفاع مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانخفاضها على مستوى العالم
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية، انخفاض المخزونات التجارية من النفط والمنتجات البترولية على مستوى العالم، في يونيو/ حزيران، بمقدار 5 ملايين برميل.
موسكو - سبوتنيك
. ولفتت الوكالة إلى ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقدار 6.2 مليون برميل؛ مشيرة إلى أنها لا تزال أقل من متوسط الخمس سنوات الأخيرة.
وقال تقرير صادر عن المنظمة، لشهر أغسطس/ آب: "انخفضت مخزونات النفط العالمية بمقدار بسيط، بـ 5 ملايين برميل في يونيو/حزيران، مع انخفاض المخزونات، قابلته جزئيا زيادة في مخزونات النفط البحرية".
وارتفع إجمالي المخزونات الصناعية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 2681 مليون برميلا؛ لكنها بقيت عند 292 مليون برميل، والتي تقل عن متوسط الخمس سنوات.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن النفط المفرج عنه من الاحتياطيات الاستراتيجية، في يونيو، بلغ 33.8 مليون برميل؛ وهو أكبر حجم، منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
وتم تحديد رفع الاحتياطيات التجارية من النفط والمنتجات البترولية في العالم، إلى مستوى متوسط مدته خمس سنوات في الأساس، كهدف لاتفاق تحالف دول "أوبك +" (منظمة مصدري النفط وكبار المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا).
ومن بين جميع المخزونات، تتعقب أطراف الاتفاقية المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشكل أكثر نشاطا.
ومع ذلك، في عام 2021، ركز أعضاء التحالف على هدف إضافي، وهو متوسط قيمة الاحتياطيات للفترة 2015 – 2019؛ وكانت احتياطيات النفط عمليا عند مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي، طوال عام 2020 بأكمله، تقريبا.
ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية، وإلى إنعاش التبادلات التجارية.
تضم المنظمة في عضويتها مجموعة من البلدان المتقدمة، التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بـ"مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق".
وتأسست المنظمة، في 30 من سبتمبر/ أيلول 1961، بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، التي أُنشأت في 1948، للمساعدة على إدارة "مشروع مارشال" لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وبعد فترة تم توسيع المنظمة، لتشمل في عضويتها بلدان غير أوروبية، مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان.