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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات نقص التمويل على حياة الملايين في اليمن

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات نقص التمويل على حياة الملايين في اليمن

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من اقتراب ملايين اليمنيين من المجاعة، جراء نقص التمويل. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T15:48+0000

2022-08-11T15:48+0000

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وقال برنامج الأغذية العالمي عبر "تويتر": "19 مليون يمني لن يكون لديهم ما يكفي من الغذاء".وأضاف: "في اليمن، ساهمت المساعدات الغذائية في تجنب المجاعة، ولكن تضاءل التمويل يهدد بدفع ملايين العائلات إلى حافة الهاوية".ودعا الأغذية العالمي، العالم إلى "التحرك الآن قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة".وأواخر حزيران/يونيو الماضي، أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 مُولت بنسبة 26 في المئة فقط مما يجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تماماً، وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20210708/برنامج-الأغذية-العالمي-690-مليون-شخص-حول-العام-ينامون-جوعى-يوميا-1049511014.html

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