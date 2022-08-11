https://arabic.sputniknews.com/20220811/الأمم-المتحدة-نحن-في-حاجة-إلى-374-مليون-دولار-لتلبية-احتياجات-الفلسطينيين-1066282461.html
الأمم المتحدة: نحن في حاجة إلى 374 مليون دولار لتلبية احتياجات الفلسطينيين
الأمم المتحدة: نحن في حاجة إلى 374 مليون دولار لتلبية احتياجات الفلسطينيين
أعلنت الأمم المتحدة، أن خطتها لتلبية احتياجات الفلسطينيين ينقصها 374 مليون دولار، مؤكدة أنه لم يتم تغطيتها سوى بنسبة 26% من إجمالي 510 ملايين دولار. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:48+0000
2022-08-11T08:48+0000
2022-08-11T08:48+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي: "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 للأرض الفلسطينية المحتلة 510 ملايين دولار، وهي ممولة حتى الآن بنسبة 26 بالمائة، أي نحو 136 مليون دولار (بعجز 374 مليون)".وسُئل دوجاريك بشأن مرور الأشخاص من المعبر وما إذا كان مقيّدا لأن عددا محدودا جدا من الأشخاص يمكنهم التنقل عبر المعابر. فأجاب قائلا: "بحسب ما فهمته، أيّا كانت اللوائح الموضوعة من قبل الإسرائيليين فهي لا تزال قائمة، والمعبران مفتوحان بحسب الإطار الذي كان معتمدا قبل هذه الدوامة من العنف التي رأيناها". وبدأ مساء يوم الأحد، سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت ثلاثة أيام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
الأمم المتحدة: نحن في حاجة إلى 374 مليون دولار لتلبية احتياجات الفلسطينيين
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أعلنت الأمم المتحدة، أن خطتها لتلبية احتياجات الفلسطينيين ينقصها 374 مليون دولار، مؤكدة أنه لم يتم تغطيتها سوى بنسبة 26% من إجمالي 510 ملايين دولار.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي
: "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 للأرض الفلسطينية المحتلة 510 ملايين دولار، وهي ممولة حتى الآن بنسبة 26 بالمائة، أي نحو 136 مليون دولار (بعجز 374 مليون)".
وأضاف "معبر إيرز (بيت حانون) مفتوح للمارة، ومعبر كرم أبو سالم مفتوح لعبور البضائع لليوم الثاني (على التوالي)، كما كان عليه الوضع قبل التصعيد الأخير"، مضيفا "نقل المرضى الفلسطينيين يتواصل، حيث تم نقل أربعة أطفال أصيبوا بجراح بالغة خلال التصعيد الأخير من غزة إلى مستشفيات في القدس والضفة الغربية".
وسُئل دوجاريك بشأن مرور الأشخاص من المعبر وما إذا كان مقيّدا لأن عددا محدودا جدا من الأشخاص يمكنهم التنقل عبر المعابر.
فأجاب قائلا: "بحسب ما فهمته، أيّا كانت اللوائح الموضوعة من قبل الإسرائيليين فهي لا تزال قائمة، والمعبران مفتوحان بحسب الإطار الذي كان معتمدا قبل هذه الدوامة من العنف التي رأيناها". وبدأ مساء يوم الأحد، سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت ثلاثة أيام.