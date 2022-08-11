https://arabic.sputniknews.com/20220811/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-الجانب-العربي-لم-يفقد-حماسه-للتوصل-إلى-مخرج-للأزمة-في-أوكرانيا-1066290225.html

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الجانب العربي لم يفقد حماسه للتوصل إلى مخرج للأزمة في أوكرانيا

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الجانب العربي لم يفقد حماسه للتوصل إلى مخرج للأزمة في أوكرانيا

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن مجلس الجامعة استمع لمبعوث الرئيس الأوكراني إلى الشرق الأوسط والدول العربية، في إطار اهتمام المجلس... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T11:26+0000

2022-08-11T11:26+0000

2022-08-11T11:26+0000

جامعة الدول العربية

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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أضاف الأمين العام المساعد: "منذ أسابيع قليلة استضفنا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعرض وجهة نظر روسيا بشأن الأزمة مع أوكرانيا، واليوم استمعنا لبيان المبعوث الأوكراني الذي عرض وجهة نظر بلاده فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وتحدث بالتفصيل عن موقف بلاده".وأشار زكي في كلمته للصحفيين عقب الاجتماع الطارىء للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إلى أن بيان المبعوث الأوكراني تناول القضية بمختلف جوانبها سواء العسكري أو السياسي والاقتصادي، وأن هذا البيان ينقل إلى اللجنة المعنية ولجنة الاتصال التي تتابع الأزمة، والتي تجتمع في القريب لتحديد خطواتها بشأن كيفية التعامل مع هذا الوضع.ولفت إلى أن الجانب العربي لم يفقد حماسه بشأن إمكانية التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية، كما أنه يدرك التعقيدات ويتابع بكل دقة وتفصيل.ويرى الأمين العام المساعد أن الجانب العربي لديه دور يلعبه في الأزمة، وأن المجال متاح للجامعة العربية للقيام بدور في إطار محاولة إنهاء الأزمة الحالية.وعقدت الجامعة العربية، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من أوكرانيا، حيث ألقى المبعوث الخاص الأوكراني للشرق الأوسط كلمة عن بعد، وجهها للدول العربية وتضمنت وجهة نظر بلاده حول العديد من القضايا العربية والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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