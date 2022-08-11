https://arabic.sputniknews.com/20220811/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-مساعدة-مالية-بقيمة-26-مليون-يورو-للمزارعين-في-غزة-1066307881.html
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية بقيمة 2.6 مليون يورو للمزارعين في غزة
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية بقيمة 2.6 مليون يورو للمزارعين في غزة
قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بقيمة 2.6 مليون يورو للمزارعين في قطاع غزة لدعم برنامج السلطة الفلسطينية "إعادة إعمار القطاع الزراعي الخاص في غزة". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:00+0000
2022-08-11T16:00+0000
2022-08-11T16:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، إن "المساعدة المالية بقيمة 2.6 مليون يورو، تستهدف دعم 113 مزارعا وشركات زراعية لحقت بها أضرار جراء الصراع المستمر مع إسرائيل، فضلا عن العديد من الأنشطة الزراعية وإعادة تأهيل الأراضي وآبار المياه وأعمال البنية التحتية الصغيرة، مع دمج تقنيات الزراعة الذكية والقابلة للتكيف".وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف إن "الأراضي الفلسطينية تتمتع بإمكانيات زراعية قوية خاصة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني المزارعون بشكل أكبر من عواقب الصراع المستمر والهجمات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين". وأضاف أن الدعم الأوروبي الجديد "يأتي وسط تدهور مستمر في وضع الفلسطينيين، وخاصة في غزة، وبعد أيام قليلة فقط من التصعيد الأخير في القطاع ومحيطه".واعتبر أن "هناك حاجة إلى تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك استئناف السلطة الفلسطينية الكامل لوظائفها الحكومية في غزة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتصلة وديمقراطية". يذكر أن برنامج السلطة الفلسطينية "إعادة إعمار القطاع الزراعي الخاص في غزة" يتم تنفيذه من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/غانتس-يحذر-من-خرق-التهدئة-مع-غزة-ويدعو-رؤساء-الفصائل-في-القطاع-إلى-العيش-في-قلق-1066237130.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية بقيمة 2.6 مليون يورو للمزارعين في غزة
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قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بقيمة 2.6 مليون يورو للمزارعين في قطاع غزة لدعم برنامج السلطة الفلسطينية "إعادة إعمار القطاع الزراعي الخاص في غزة".
وقال الاتحاد الأوروبي
في بيان، اليوم الخميس، إن "المساعدة المالية بقيمة 2.6 مليون يورو، تستهدف دعم 113 مزارعا وشركات زراعية لحقت بها أضرار جراء الصراع المستمر مع إسرائيل، فضلا عن العديد من الأنشطة الزراعية وإعادة تأهيل الأراضي وآبار المياه وأعمال البنية التحتية الصغيرة، مع دمج تقنيات الزراعة الذكية والقابلة للتكيف".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف إن "الأراضي الفلسطينية تتمتع بإمكانيات زراعية قوية خاصة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني المزارعون بشكل أكبر من عواقب الصراع المستمر والهجمات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين".
وثمّن ممثل الاتحاد الأوروبي "صمود المزارعين الفلسطينيين على أراضيهم، حيث أثبتوا التزامهم بعد أن تمكنوا من خلق فرص مدرة للدخل تدعم عائلاتهم والاقتصاد المحلي".
وأضاف أن الدعم الأوروبي الجديد "يأتي وسط تدهور مستمر في وضع الفلسطينيين، وخاصة في غزة، وبعد أيام قليلة فقط من التصعيد الأخير في القطاع ومحيطه".
واعتبر أن "هناك حاجة إلى تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في قطاع غزة
، بما في ذلك استئناف السلطة الفلسطينية الكامل لوظائفها الحكومية في غزة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتصلة وديمقراطية".
يذكر أن برنامج السلطة الفلسطينية "إعادة إعمار القطاع الزراعي الخاص في غزة" يتم تنفيذه من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.