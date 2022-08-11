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https://arabic.sputniknews.com/20220811/الجيش-اليمني-مقتل-وإصابة-29-من-قواتنا-1066318422.html
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 29 من قواتنا
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 29 من قواتنا
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أمس الخميس، سقوط 29 من قواته بين قتيل وجريح، بنيران جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال 3 أيام. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T23:13+0000
2022-08-11T23:13+0000
الحرب على اليمن
أنصار الله
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "الحوثيين ارتكبوا 351 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب".وأفشلت قوات الجيش اليمني خلال 72 ساعة أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة لـ"الحوثيين" باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب محافظة مأرب، وكذلك باتجاه مواقع عسكرية في تعز.وأفاد المركز الإعلامي بأن "بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من الجيش وإصابة 25 آخرين".وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن، منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد، أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-خارجية-اليمن-يعلق-على-أزمة-الانفصال-الجنوبي-1066317944.html
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الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي

الجيش اليمني: مقتل وإصابة 29 من قواتنا

23:13 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أمس الخميس، سقوط 29 من قواته بين قتيل وجريح، بنيران جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال 3 أيام.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "الحوثيين ارتكبوا 351 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب".
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
وزير خارجية اليمن يعلق على طرح ملف "الانفصال الجنوبي"
22:16 GMT
وأفشلت قوات الجيش اليمني خلال 72 ساعة أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة لـ"الحوثيين" باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب محافظة مأرب، وكذلك باتجاه مواقع عسكرية في تعز.
وأفاد المركز الإعلامي بأن "بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من الجيش وإصابة 25 آخرين".
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن، منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد، أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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