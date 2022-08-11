https://arabic.sputniknews.com/20220811/الخارجية-الإيرانية-تؤكد-ضرورة-إزالة-العقبات-ورفع-مستوى-العلاقات-مع-الاتحاد-الأوروبي-1066290086.html
الخارجية الإيرانية تؤكد ضرورة إزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
الخارجية الإيرانية تؤكد ضرورة إزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة إزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:22+0000
2022-08-11T11:22+0000
2022-08-11T11:22+0000
إيران
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فوفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعطى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقباله السفير الإيراني في بلجيكا غلام حسين دهقاني، التوجيهات اللازمة لإزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة لدى الطرفين. من جانبه قدم السفير الايراني لدى بروكسل تقريراً عن تطورات علاقات طهران مع الاتحاد الأوروبي، وحكومتي بلجيكا ولوكسمبورغ ، والطاقات والتحديات في العلاقات بين إيران وأوروبا.في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل لم يحدد سقفا زمنيا لتلقي ردود العواصم المعنية بشأن النص النهائي الذي قدمه بغية إحياء اتفاق إيران النووي.وقال رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: "دور السيد بوريل ليس فرض موعد نهائي على المشاركين. لدينا نص نهائي الآن معروض على المفاوضين وننتظر إجابة بنعم أو لا".وقال ستانو، "ولّت 4 أيام من النقاش ومحاولات تقريب وجهات النظر في فيينا، حيث تفاوضنا حول ما يمكن التفاوض عليه".وأشار إلى أن بوريل "يتوقع حاليا اتخاذ الدول قرارات سياسية حاسمة للتوقيع على هذه الصفقة".كان بوريل قد أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة يتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
الخارجية الإيرانية تؤكد ضرورة إزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
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أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة إزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
فوفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعطى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقباله السفير الإيراني في بلجيكا غلام حسين دهقاني، التوجيهات اللازمة لإزالة العقبات ورفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة لدى الطرفين. من جانبه قدم السفير الايراني لدى بروكسل تقريراً عن تطورات علاقات طهران مع الاتحاد الأوروبي، وحكومتي بلجيكا ولوكسمبورغ ، والطاقات والتحديات في العلاقات بين إيران وأوروبا.
في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية
، جوزيب بوريل لم يحدد سقفا زمنيا لتلقي ردود العواصم المعنية بشأن النص النهائي الذي قدمه بغية إحياء اتفاق إيران النووي.
وقال رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: "دور السيد بوريل ليس فرض موعد نهائي على المشاركين. لدينا نص نهائي الآن معروض على المفاوضين وننتظر إجابة بنعم أو لا".
وقال ستانو، "ولّت 4 أيام من النقاش ومحاولات تقريب وجهات النظر في فيينا، حيث تفاوضنا حول ما يمكن التفاوض عليه".
وأشار إلى أن بوريل "يتوقع حاليا اتخاذ الدول قرارات سياسية حاسمة للتوقيع على هذه الصفقة".
كان بوريل قد أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة يتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.