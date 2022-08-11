https://arabic.sputniknews.com/20220811/الخارجية-الروسية-إعلان-برلمان-لاتفيا-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-يتناقض-مع-القانون-الدولي-1066313268.html

الخارجية الروسية: إعلان برلمان لاتفيا روسيا دولة "راعية للإرهاب" يتناقض مع القانون الدولي

الخارجية الروسية: إعلان برلمان لاتفيا روسيا دولة "راعية للإرهاب" يتناقض مع القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن إعلان برلمان لاتفيا روسيا "دولة راعية للإرهاب" يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T19:05+0000

2022-08-11T19:05+0000

2022-08-11T19:19+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "إننا ننظر إلى بيان برلمان لاتفيا بشأن "الاعتراف" بروسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" مع الدعوة إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للروس، على أنه مظهرًا آخر من مظاهر رهاب روسيا، والتي أصبحت منذ فترة طويلة بمثابة "الدوزان" للسياسة الخارجية في لاتفيا".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

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