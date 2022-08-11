https://arabic.sputniknews.com/20220811/الداخلية-المصرية-قنوات-الإخوان-الإرهابية-تروج-معلومات-مغلوطة-بشأن-أوضاع-السجون-1066309222.html
الداخلية المصرية: قنوات "الإخوان" الإرهابية تروج معلومات مغلوطة بشأن أوضاع السجون
الداخلية المصرية: قنوات "الإخوان" الإرهابية تروج معلومات مغلوطة بشأن أوضاع السجون
نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، أنباء نشرتها إحدى القنوات التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، بشأن الأوضاع في سجون مصر. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:23+0000
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وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "لا صحة لما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون والتي تم الترويج لها من أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية".وأضاف البيان: "وذلك بما يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".وأكد البيان أن "تلك الإدعاءات تأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة "الإخوان" الإرهابية والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأي العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/وزارة-الداخلية-المصرية-تصدر-6-قرارات-بشأن-الحصول-على-الجنسية-1065230474.html
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الداخلية المصرية: قنوات "الإخوان" الإرهابية تروج معلومات مغلوطة بشأن أوضاع السجون
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نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، أنباء نشرتها إحدى القنوات التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، بشأن الأوضاع في سجون مصر.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "لا صحة لما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون والتي تم الترويج لها من أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية".
وأضاف البيان: "وذلك بما يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأكد البيان أن "تلك الإدعاءات تأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة "الإخوان" الإرهابية
والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأي العام".