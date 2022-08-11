https://arabic.sputniknews.com/20220811/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-نصف-أفراد-اللواءين-الآليين-14-و66-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1066285869.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من نصف أفراد اللواءين الآليين 14 و66 من القوات المسلحة الأوكرانية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من نصف أفراد اللواءين الآليين 14 و66 من القوات المسلحة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 50% من أفراد الألوية الآلية 14 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي أرتيوموفسك وأفدييفسك. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:00+0000
2022-08-11T10:00+0000
2022-08-11T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "نتيجة للعمليات القتالية الهجومية النشطة لقوات الحلفاء، تمت تصفية أكثر من 50 في المئة من أفراد اللواءين الآليين 14 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي أرتيوموفسك وأفدييفسك".وأشار المتحدث إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت أيضًا أربع قذائف أطلقتها الراجمات.وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت إصابة عشرين مركز قيادة، وثمانية مستودعات ذخيرة في مناطق كونستانتينوفكا، وسفيرسك، وزايتسيفو، ونوفوسيلكا، وأوتريتين، وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترودوفوي في منطقة زابوروجيه".وأكد أن القوات المسلحة الروسية، قامت بقمع ثلاثة فصائل من راجمات غراد وفصيلتين من مدافع أكاتسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من نصف أفراد اللواءين الآليين 14 و66 من القوات المسلحة الأوكرانية
10:00 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 50% من أفراد الألوية الآلية 14 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي أرتيوموفسك وأفدييفسك.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "نتيجة للعمليات القتالية الهجومية النشطة لقوات الحلفاء، تمت تصفية أكثر من 50 في المئة من أفراد اللواءين الآليين 14 و66 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي أرتيوموفسك وأفدييفسك".
وأشار المتحدث إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت أيضًا أربع قذائف أطلقتها الراجمات.
وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت إصابة عشرين مركز قيادة، وثمانية مستودعات ذخيرة في مناطق كونستانتينوفكا، وسفيرسك، وزايتسيفو، ونوفوسيلكا، وأوتريتين، وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترودوفوي في منطقة زابوروجيه".
وأكد أن القوات المسلحة الروسية، قامت بقمع ثلاثة فصائل من راجمات غراد وفصيلتين من مدافع أكاتسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.