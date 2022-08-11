https://arabic.sputniknews.com/20220811/الرئيس-الإيراني-التغييرات-الجيوسياسية-في-منطقة-القوقاز-غير-مقبولة-1066280070.html
الرئيس الإيراني: التغييرات الجيوسياسية في منطقة القوقاز غير مقبولة
الرئيس الإيراني: التغييرات الجيوسياسية في منطقة القوقاز غير مقبولة
صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه بالنسبة لإيران، التغييرات الجيوسياسية في المنطقة غير مقبولة،... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:30+0000
2022-08-11T07:30+0000
2022-08-11T07:30+0000
إيران
أرمينيا
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وفي حديثه عن تفاقم الأوضاع في المنطقة مؤخرًا، أشار رئيسي إلى ضرورة الالتزام ببنود البيان الثلاثي، بحسب الموقع الإلكتروني للرئيس الإيراني.ويعتقد الرئيس الإيراني أن "حل القضايا المتبقية من خلال الحوار والدبلوماسية هو أفضل طريقة لخلق الراحة والأمن في القوقاز".ووصف رئيسي العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وعميقة، مؤكدا ضرورة زيادة مستوى التعاون الاقتصادي المستدام بين يريفان وطهران.بدوره أطلع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الرئيس الإيراني على الاشتباكات الأخيرة على خط التماس.وأعرب رئيس الحكومة الأرمينية عن ارتياحه لتطور العلاقات بين يريفان وطهران، مؤكدا قدرة أرمينيا على تسهيل عبور البضائع بين البلدين وتوسيع التعاون في مجال البنية التحتية - النقل والطاقة.
إيران
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الأخبار
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إيران, أرمينيا
الرئيس الإيراني: التغييرات الجيوسياسية في منطقة القوقاز غير مقبولة
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صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه بالنسبة لإيران، التغييرات الجيوسياسية في المنطقة غير مقبولة، وطهران مستعدة لاستخدام كل قدراتها لضمان السلام والاستقرار، وكذلك من أجل تطور منطقة القوقاز وتنميتها.
وفي حديثه عن تفاقم الأوضاع في المنطقة مؤخرًا، أشار رئيسي إلى ضرورة الالتزام ببنود البيان الثلاثي، بحسب الموقع الإلكتروني للرئيس الإيراني.
ويعتقد الرئيس الإيراني أن "حل القضايا المتبقية من خلال الحوار والدبلوماسية هو أفضل طريقة لخلق الراحة والأمن في القوقاز".
ووصف رئيسي العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وعميقة، مؤكدا ضرورة زيادة مستوى التعاون الاقتصادي المستدام بين يريفان وطهران.
بدوره أطلع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الرئيس الإيراني على الاشتباكات الأخيرة على خط التماس.
وأعرب رئيس الحكومة الأرمينية عن ارتياحه لتطور العلاقات بين يريفان وطهران، مؤكدا قدرة أرمينيا على تسهيل عبور البضائع بين البلدين وتوسيع التعاون في مجال البنية التحتية - النقل والطاقة.