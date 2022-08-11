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https://arabic.sputniknews.com/20220811/الرئيس-الإيراني-ملتزمون-بمقاومة-محاولات-تغيير-الحدود-في-القوقاز-1066287325.html
الرئيس الإيراني: ملتزمون بمقاومة محاولات تغيير الحدود في القوقاز
الرئيس الإيراني: ملتزمون بمقاومة محاولات تغيير الحدود في القوقاز
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على التزام بلاده بمقاومة محاولات تغيير الحدود في القوقاز. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:31+0000
2022-08-11T10:31+0000
أخبار إيران
أخبار أرمينيا
الحرب بين أذربيجان وأرمينيا
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ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن تشديدات رئيسي جاءت خلال محادثة هاتفية له مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وقال فيها إن "التزام الموقعين على بيان وقف إطلاق النار الثلاثي بأحكامه وحل القضايا المتبقية من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية هو أفضل طريقة لإحلال السلام والأمن في البلاد. منطقة القوقاز".وأوضحت الوكالة، أن الزعيمين ناقشا العمليات الإقليمية والتحديات الأمنية ذات الصلة، حيث "قدم باشينيان وصفًا دقيقًا للحوادث الحدودية الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان"، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقيات الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، التي تم توقيعها في الـ9 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي 2020؛ وكذلك في الـ11 من يناير/ كانون الثاني، والـ26 من نوفمبر العام الماضي،2021.وبحسب المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرميني، فقد تبادلت طهران ويريفان أيضًا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، حيث أعرب باشينيان عن "رضاه" عن التقدم الذي أحرزته، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتعزيز عبور البضائع بين البلدين إلى أقصى حد وتطوير التعاون في البنية التحتية للطرق والطاقة وكذلك في المجالات الأخرى.يشار إلى أنه وفي الـ3 من أغسطس/ آب الجاري، شنت أذربيجان هجومًا على ناغورني كاراباخ، معللة الهجوم بـ "الاستفزازات" الأرمينية، واستولت على عدة ارتفاعات استراتيجية، فيما اتهمت قوات حفظ السلام الروسية الجيش الأذربيجاني بانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وقد أبلغت أرمينيا عن سقوط العديد من الضحايا نتيجة الضربات الأذربيجانية بطائرات من دون طيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيران-نأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-سلام-دائم-بينهما-1064836224.html
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أخبار إيران, أخبار أرمينيا, الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

الرئيس الإيراني: ملتزمون بمقاومة محاولات تغيير الحدود في القوقاز

10:31 GMT 11.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على التزام بلاده بمقاومة محاولات تغيير الحدود في القوقاز.
ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن تشديدات رئيسي جاءت خلال محادثة هاتفية له مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وقال فيها إن "التزام الموقعين على بيان وقف إطلاق النار الثلاثي بأحكامه وحل القضايا المتبقية من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية هو أفضل طريقة لإحلال السلام والأمن في البلاد. منطقة القوقاز".
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
7 يوليو, 19:58 GMT
وأوضحت الوكالة، أن الزعيمين ناقشا العمليات الإقليمية والتحديات الأمنية ذات الصلة، حيث "قدم باشينيان وصفًا دقيقًا للحوادث الحدودية الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان"، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقيات الثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، التي تم توقيعها في الـ9 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام قبل الماضي 2020؛ وكذلك في الـ11 من يناير/ كانون الثاني، والـ26 من نوفمبر العام الماضي،2021.
وبحسب المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرميني، فقد تبادلت طهران ويريفان أيضًا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، حيث أعرب باشينيان عن "رضاه" عن التقدم الذي أحرزته، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتعزيز عبور البضائع بين البلدين إلى أقصى حد وتطوير التعاون في البنية التحتية للطرق والطاقة وكذلك في المجالات الأخرى.

وقال المكتب الصحفي إن رئيسي وصف العلاقات الأرمينية الإيرانية بأنها "تاريخية وعميقة" وشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المستقر.

يشار إلى أنه وفي الـ3 من أغسطس/ آب الجاري، شنت أذربيجان هجومًا على ناغورني كاراباخ، معللة الهجوم بـ "الاستفزازات" الأرمينية، واستولت على عدة ارتفاعات استراتيجية، فيما اتهمت قوات حفظ السلام الروسية الجيش الأذربيجاني بانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وقد أبلغت أرمينيا عن سقوط العديد من الضحايا نتيجة الضربات الأذربيجانية بطائرات من دون طيار.
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