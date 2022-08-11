https://arabic.sputniknews.com/20220811/الرئيس-الفرنسي-يشكر-أمير-قطر-1066312113.html

الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر

الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T17:59+0000

2022-08-11T17:59+0000

2022-08-11T17:59+0000

قطر

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066311785_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa0836c83ecfdd580766aab28a7984d.jpg

وعبّر ماكرون خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على الجهود التي بذلتها بلاد الأخير في رعاية مفاوضات السلام التشادية.وأشاد ماكرون بنجاح تلك المفاوضات، وبتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد أخيرا، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في تشاد، عبر الحوار الوطني الشامل المرتقب، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما بحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين بلديهما، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وفي يوم الثلاثاء الماضي، جرى توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، في العاصمة القطرية، والتي تأتي بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/أمير-قطر-يوجه-دعوة-إلى-كافة-الأطراف-في-تشاد-بعد-توقيع-اتفاقية-الدوحة-للسلام-1066156544.html

قطر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي