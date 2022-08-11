https://arabic.sputniknews.com/20220811/الرئيس-الفرنسي-يشكر-أمير-قطر-1066312113.html
الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر
الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:59+0000
2022-08-11T17:59+0000
2022-08-11T17:59+0000
قطر
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066311785_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa0836c83ecfdd580766aab28a7984d.jpg
وعبّر ماكرون خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على الجهود التي بذلتها بلاد الأخير في رعاية مفاوضات السلام التشادية.وأشاد ماكرون بنجاح تلك المفاوضات، وبتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد أخيرا، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في تشاد، عبر الحوار الوطني الشامل المرتقب، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما بحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين بلديهما، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وفي يوم الثلاثاء الماضي، جرى توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، في العاصمة القطرية، والتي تأتي بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/أمير-قطر-يوجه-دعوة-إلى-كافة-الأطراف-في-تشاد-بعد-توقيع-اتفاقية-الدوحة-للسلام-1066156544.html
قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر
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أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
وعبّر ماكرون خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على الجهود التي بذلتها بلاد الأخير في رعاية مفاوضات السلام التشادية.
وأشاد ماكرون بنجاح تلك المفاوضات، وبتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد أخيرا، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في تشاد، عبر الحوار الوطني الشامل المرتقب، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
كما بحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين بلديهما، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، جرى توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، في العاصمة القطرية، والتي تأتي بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.