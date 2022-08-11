عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/الرئيس-الفرنسي-يشكر-أمير-قطر-1066312113.html
الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر
الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:59+0000
2022-08-11T17:59+0000
قطر
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066311785_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa0836c83ecfdd580766aab28a7984d.jpg
وعبّر ماكرون خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على الجهود التي بذلتها بلاد الأخير في رعاية مفاوضات السلام التشادية.وأشاد ماكرون بنجاح تلك المفاوضات، وبتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد أخيرا، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في تشاد، عبر الحوار الوطني الشامل المرتقب، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما بحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين بلديهما، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وفي يوم الثلاثاء الماضي، جرى توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، في العاصمة القطرية، والتي تأتي بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/أمير-قطر-يوجه-دعوة-إلى-كافة-الأطراف-في-تشاد-بعد-توقيع-اتفاقية-الدوحة-للسلام-1066156544.html
قطر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066311785_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7ce5f2a6b0a0828f7bccece0a357ffc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي

الرئيس الفرنسي يشكر أمير قطر

17:59 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبرTelegram
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
وعبّر ماكرون خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على الجهود التي بذلتها بلاد الأخير في رعاية مفاوضات السلام التشادية.
وأشاد ماكرون بنجاح تلك المفاوضات، وبتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد أخيرا، وأكد أنها تمثل خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في تشاد، عبر الحوار الوطني الشامل المرتقب، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
أمير قطر يوجه دعوة إلى كافة الأطراف في تشاد بعد توقيع اتفاقية الدوحة للسلام
8 أغسطس, 11:54 GMT
كما بحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين بلديهما، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، جرى توقيع اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، في العاصمة القطرية، والتي تأتي بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала