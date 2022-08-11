https://arabic.sputniknews.com/20220811/السعودية-تعيد-استقدام-العمالة-المنزلية-من-إندونيسيا-1066310048.html
السعودية تعيد استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
السعودية تعيد استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في إعادة استقدام العمالة المنزلة الإندونيسية، اليوم الخميس، وذلك بتوقيعها اتفاقية مع إندونيسيا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T16:48+0000
2022-08-11T16:48+0000
2022-08-11T16:48+0000
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وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان لها، إن "نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر، أبوثنين، قام بتوقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة مع ممثل الجانب الإندونيسي، وزيرة القوى العاملة، إيدا فوزية، لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن".وأوضح البيان أن "استقدام العمالة الإندونيسية سيكون متاحا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية".وأشار البيان السعودي إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية، بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار إندونيسيا
السعودية تعيد استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
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بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في إعادة استقدام العمالة المنزلة الإندونيسية، اليوم الخميس، وذلك بتوقيعها اتفاقية مع إندونيسيا.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان لها، إن "نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر، أبوثنين، قام بتوقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة مع ممثل الجانب الإندونيسي، وزيرة القوى العاملة، إيدا فوزية، لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن".
وأوضح البيان أن "استقدام العمالة الإندونيسية سيكون متاحا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية".
وأشار البيان السعودي إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية، بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي".