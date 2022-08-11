https://arabic.sputniknews.com/20220811/السويد-تقرر-تسليم-شخص-مطلوب-من-أصول-كردية-إلى-تركيا-1066302031.html
السويد تقرر تسليم شخص مطلوب من أصول كردية إلى تركيا
السويد تقرر تسليم شخص مطلوب من أصول كردية إلى تركيا
أعلن وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، اليوم الخميس، أن السويد قررت تسليم أحد الأشخاص المطلوبين إلى تركيا، والذي تتهمه الأخيرة بارتكاب جرائم فساد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:49+0000
2022-08-11T13:49+0000
2022-08-11T13:49+0000
السويد
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال يوهانسون، في تصريحات للتلفزيون السويدي، تعليقا على قرار التسليم: "هذه مسألة روتينية. الشخص المطلوب هو مواطن تركي وأدين بجرائم احتيال في تركيا عامي 2013 و2016".وأضاف يوهانسون: "استلمنا طلب التسليم العام الماضي، وبحثت المحكمة العليا القضية وخلصت إلى أنه لا توجد عقبات أمام تسليم المدانين لقضاء العقوبة".يذكر أن القضاء التركي أدان الشخص المطلوب البالغ من العمر 35 عاما، بعدة تهم بينها جرائم الاحتيال المصرفي، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.وحسب التلفزيون السويدي، فإن الأحكام الصادرة بحق المطلوب هي التي تشكل أساس طلب تركيا من السويد لتسليم المتهم، لكن الأخير ينكر الاتهامات الموجهة إليه ويعتقد أن سبب الحكم عليه هو ترك الإسلام واعتناقه الديانة المسيحية، ورفض أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى أصوله الكردية.وتشترط تركيا على كل من السويد وفنلندا، تسليم الأشخاص المطلوبين من القضاء التركي، للموافقة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://arabic.sputniknews.com/20220809/تركيا-تضع-شرطا-للموافقة-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو--1066220801.html
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السويد, أخبار تركيا اليوم
السويد تقرر تسليم شخص مطلوب من أصول كردية إلى تركيا
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أعلن وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، اليوم الخميس، أن السويد قررت تسليم أحد الأشخاص المطلوبين إلى تركيا، والذي تتهمه الأخيرة بارتكاب جرائم فساد.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال يوهانسون، في تصريحات للتلفزيون السويدي، تعليقا على قرار التسليم: "هذه مسألة روتينية. الشخص المطلوب هو مواطن تركي وأدين بجرائم احتيال في تركيا عامي 2013 و2016".
وأضاف يوهانسون: "استلمنا طلب التسليم العام الماضي، وبحثت المحكمة العليا القضية وخلصت إلى أنه لا توجد عقبات أمام تسليم المدانين لقضاء العقوبة".
يذكر أن القضاء التركي أدان الشخص المطلوب البالغ من العمر 35 عاما، بعدة تهم بينها جرائم الاحتيال المصرفي، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.
وحسب التلفزيون السويدي، فإن الأحكام الصادرة بحق المطلوب هي التي تشكل أساس طلب تركيا من السويد لتسليم المتهم، لكن الأخير ينكر الاتهامات الموجهة إليه ويعتقد أن سبب الحكم عليه هو ترك الإسلام واعتناقه الديانة المسيحية، ورفض أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى أصوله الكردية.
وتشترط تركيا
على كل من السويد وفنلندا، تسليم الأشخاص المطلوبين من القضاء التركي، للموافقة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).