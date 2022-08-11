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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220811/السيطرة-على-تسرب-مادة-الأمونيا-بعد-قصف-مصنع-لـالجعة-في-دونيتسك-1066276372.html
السيطرة على تسرب مادة "الأمونيا" بعد قصف مصنع لـ"الجعة" في دونيتسك
السيطرة على تسرب مادة "الأمونيا" بعد قصف مصنع لـ"الجعة" في دونيتسك
أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أنه تم السيطرة على تسرب مادة الأمونيا بعد قصف القوات الأوكرانية مصنع للجعة كالينينسكي. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T00:43+0000
2022-08-11T00:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان لها أن القوات التابعة لها تمكنت من إيقاف تسرب الأمونيا في مصنع الجعة في دونيتسك.وأدى قصف شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مصنع للجعة كالينينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى تسرب مادة الأمونيا جراء اشتعال المستودعات التي تحوي هذه المادة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تجهز-مواقع-لإطلاق-النار-بين-المباني-السكنية-في-دونيتسك-1066272211.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

السيطرة على تسرب مادة "الأمونيا" بعد قصف مصنع لـ"الجعة" في دونيتسك

00:43 GMT 11.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، 2 أغسطس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أنه تم السيطرة على تسرب مادة الأمونيا بعد قصف القوات الأوكرانية مصنع للجعة كالينينسكي.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان لها أن القوات التابعة لها تمكنت من إيقاف تسرب الأمونيا في مصنع الجعة في دونيتسك.
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك
أمس, 19:24 GMT
وأدى قصف شنته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على مصنع للجعة كالينينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى تسرب مادة الأمونيا جراء اشتعال المستودعات التي تحوي هذه المادة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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