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https://arabic.sputniknews.com/20220811/الشرطة-البيروفية-تداهم-القصر-الرئاسي-بحثا-عن-شقيقة-زوجة-الرئيس-1066286339.html
الشرطة البيروفية تداهم القصر الرئاسي بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس
الشرطة البيروفية تداهم القصر الرئاسي بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس
اقتحمت الشرطة البيروفية، القصر الرئاسي في العاصمة ليما، في محاولة فاشلة للقبض على ينيفر باريديس، أخت زوجة الرئيس بيدرو كاستيلو، بتهمة الفساد وغسيل الأموال. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:18+0000
2022-08-11T10:18+0000
العالم
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ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن بيان لمحكمة العدل، فإن العملية نفذت بعد أن طلب مكتب المدعي العام مداهمة المنطقة السكنية للقصر الحكومي.وأضافت الصحيفة أنه بعد ما يقرب من أربع ساعات من البحث، غادر العملاء المقر الرئاسي دون العثور على باريديس التي يبدو الآن أنها هاربة من العدالة.وقال كاستيلو، وهو مدرس سابق ونقابي في رسالة بثها التلفزيون: "اليوم، تم انتهاك القصر الحكومي ومقر الرئاسة مرة أخرى من خلال مداهمة غير قانونية أقرها أحد القضاة، وذلك بالصدفة عندما يتم تقديم طلب لتجريدي من أهليتي لمدة خمس سنوات لانتزاع حكومتهم الشرعية من شعب بيرو".وكانت باريديس قد استُدعيت بالفعل للإدلاء بشهادتها أمام مكتب المدعي العام وللمثول أمام لجنة تابعة للكونغرس البيروفي في منتصف يوليو/تموز.وتعيش باريديس، 26 عاما، مع كاستيلو وعائلته في المقر الرئاسي داخل قصر الحكومة.
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العالم

الشرطة البيروفية تداهم القصر الرئاسي بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس

10:18 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Muhammed Muheisenسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Muhammed Muheisen
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اقتحمت الشرطة البيروفية، القصر الرئاسي في العاصمة ليما، في محاولة فاشلة للقبض على ينيفر باريديس، أخت زوجة الرئيس بيدرو كاستيلو، بتهمة الفساد وغسيل الأموال.
ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن بيان لمحكمة العدل، فإن العملية نفذت بعد أن طلب مكتب المدعي العام مداهمة المنطقة السكنية للقصر الحكومي.
وأضافت الصحيفة أنه بعد ما يقرب من أربع ساعات من البحث، غادر العملاء المقر الرئاسي دون العثور على باريديس التي يبدو الآن أنها هاربة من العدالة.
وكانت المداهمات القضائية تجري في وقت واحد في عدة مواقع أخرى في العاصمة، مع خوسيه نينيل ميدينا، رئيس بلدية من مقاطعة تشوتا الأصلية في كاستيلو، وتم اعتقال الأخوين هوغو وأنجي إسبينو بزعم تورطهما في نفس حلقة الفساد.
وقال كاستيلو، وهو مدرس سابق ونقابي في رسالة بثها التلفزيون: "اليوم، تم انتهاك القصر الحكومي ومقر الرئاسة مرة أخرى من خلال مداهمة غير قانونية أقرها أحد القضاة، وذلك بالصدفة عندما يتم تقديم طلب لتجريدي من أهليتي لمدة خمس سنوات لانتزاع حكومتهم الشرعية من شعب بيرو".
وكانت باريديس قد استُدعيت بالفعل للإدلاء بشهادتها أمام مكتب المدعي العام وللمثول أمام لجنة تابعة للكونغرس البيروفي في منتصف يوليو/تموز.
وتعيش باريديس، 26 عاما، مع كاستيلو وعائلته في المقر الرئاسي داخل قصر الحكومة.
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