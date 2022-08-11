https://arabic.sputniknews.com/20220811/الصين-سفر-وفد-من-ليتوانيا-إلى-تايوان-استفزاز-فاضح-لنا-وسنرد-بحزم-1066309603.html

الصين: سفر وفد من ليتوانيا إلى تايوان "استفزاز فاضح" لنا وسنرد بحزم

الصين: سفر وفد من ليتوانيا إلى تايوان "استفزاز فاضح" لنا وسنرد بحزم

قالت الصين إن سفر وفد من ليتوانيا إلى تايوان بمثابة "استفزاز واضح" لبكين، متعهدة برد حازم عليها.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T16:28+0000

2022-08-11T16:28+0000

2022-08-11T16:28+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الخميس، ردا على زيارة وفد ليتوانيا إلى جزيرة تايوان، إن "الصين ستتصرف بحزم ضد الاستفزاز الفاضح لبعض الأفراد في ليتوانيا لتحدي مبدأ "الصين الواحدة" وتقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتابع وانغ إن "الصين تدين بشدة القوات الليتوانية المناهضة للصين لانتهاكها المتعمد لسيادة الصين والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين".وشدد أن "مبدأ "الصين الواحدة" هو المعيار الأساسي للعلاقات الدولية والأساس السياسي لتنمية أي علاقات ثنائية بين الصين وجميع الدول، بما في ذلك ليتوانيا".وأردف: "إننا نحث بعض الأشخاص في ليتوانيا على التوقف عن كونهم بيدق "استقلال تايوان" والقوى المناهضة للصين والتوقف عن المضي قدما في المسار الخطأ".وفيما يتعلق بكيفية رد الصين على استفزازات ليتوانيا، قال الخبراء إنه من المرجح أن تكون في قطاعي التجارة، مشيرين إلى أنه تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بالفعل، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز".وفي يوم الأحد الماضي، أرسلت ليتوانيا وفدا يضم 11 مسؤولا إلى جزيرة تايوان (الصين)، في زيارة تستغرق 5 أيام بقيادة نائبة وزير النقل والاتصالات، أجني فايسيوكيفيتشيتو.وتأتي زيارة الوفد الليتواني وسط انتقادات شديدة من المجتمع الدولي لقيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، وشن الصين على إثرها تدريبات عسكرية واسعة النطاق غير مسبوقة عبر مضيق تايوان.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/نانسي-بيلوسي-زيارتي-إلى-تايوان-تستحق-العناء-تماما-ولا-يمكن-للصين-أن-تحدد-من-الذي-سيذهب-للجزيرة-1066210075.html

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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, أخبار تايوان, العالم