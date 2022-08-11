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https://arabic.sputniknews.com/20220811/الطوارئ-الروسية-تم-الاتصال-بالمروحيتين-المختفيتين-من-الرادار-في-إقليم-كراسنويارسك-1066304349.html
الطوارئ الروسية: تم الاتصال بالمروحيتين المختفيتين من الرادار في إقليم كراسنويارسك
الطوارئ الروسية: تم الاتصال بالمروحيتين المختفيتين من الرادار في إقليم كراسنويارسك
أعلنت خدمة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك التواصل مع المروحيتين، اللتين خرجتا عن رادار المراقبة في وقت سابق. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T14:34+0000
2022-08-11T14:34+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن خدمة الطوارئ، قولها إنها تواصلت مع المروحيتين الخاصتين من طراز "روبنسون آر 44"، اللتين اختفيتا من الرادار في إقليم كراسنويارسك.وكانت الطوارئ الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن اختفاء مروحية من طراز "روبنسون آر44 " من الرادار، كانت متجهة إلى محمية بوتورانسكي في إقليم كراسنويارسك.كما أعلنت خدمة الطوارئ أنها فقدت الاتصال بالمروحية الثانية الخاصة من طراز "روبنسون آر44" في الوقت المحدد في منطقة هضبة بوتورانا في إقليم كراسنويارسك، وكانت طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تشارك في البحث عن المروحيات.
https://arabic.sputniknews.com/20210731/إطلاق-أحدث-غواصة-نووية-روسية-كراسنويارسك-في-سيفيرودفينسك-1049710714.html
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الطوارئ الروسية: تم الاتصال بالمروحيتين المختفيتين من الرادار في إقليم كراسنويارسك

14:34 GMT 11.08.2022
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وزارة الطوارئ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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أعلنت خدمة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك التواصل مع المروحيتين، اللتين خرجتا عن رادار المراقبة في وقت سابق.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن خدمة الطوارئ، قولها إنها تواصلت مع المروحيتين الخاصتين من طراز "روبنسون آر 44"، اللتين اختفيتا من الرادار في إقليم كراسنويارسك.
وأضافت الخدمة أنه "تم التواصل مع طياري كلتا المروحيتين".
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وكانت الطوارئ الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن اختفاء مروحية من طراز "روبنسون آر44 " من الرادار، كانت متجهة إلى محمية بوتورانسكي في إقليم كراسنويارسك.

"لم يتم التواصل مع المروحية التي كانت تحلق من نوريلسك إلى محمية بوتورانسكي".

كما أعلنت خدمة الطوارئ أنها فقدت الاتصال بالمروحية الثانية الخاصة من طراز "روبنسون آر44" في الوقت المحدد في منطقة هضبة بوتورانا في إقليم كراسنويارسك، وكانت طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تشارك في البحث عن المروحيات.
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