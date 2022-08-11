https://arabic.sputniknews.com/20220811/الطيران-الحربي-الروسي-يحيد-نحو-40-إرهابيا-من-داعش-شمالي-البادية-السورية-1066287623.html

الطيران الحربي الروسي يحيد نحو 40 إرهابيا من "داعش" شمالي البادية السورية

الطيران الحربي الروسي يحيد نحو 40 إرهابيا من "داعش" شمالي البادية السورية

شهد مثلث أرياف حماة وحمص والرقة، وسط سوريا، سلسلة غارات جوية عنيفة نفذها الطيران الحربي الروسي استهدفت مقرات وتحركات مسلحي تنظيم "داعش"، بالتزامن مع تكشف... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T11:09+0000

2022-08-11T11:09+0000

2022-08-11T11:09+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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قال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 25 غارة جوية مركزة استهدفت بنكا محددا للأهداف سجلته طائرات الاستطلاع الروسية التي تجوب سماء البادية الصحراوية الممتدة بين منطقة (أثريا) شرق حماة وباديتي (معدان) و(الرصافة) بريف الرقة الجنوبي".وبيّن المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير 9 مواقع يستخدمها إرهابيو التنظيم كمقار عسكرية في جبال المنطقة، بالإضافة إلى 5 آليات دفع رباعي وعدد من الدراجات النارية التي كان يستخدمها التنظيم في التنقل بين المحاور الثلاث.ووفقا للمصدر، فإن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 40 مسلحا من مسلحي التنظيم الإرهابي تحت الضربات المنفذة".وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش السوري تتابع عمليات التمشيط البرية الممنهجة بحثا عن خلايا تنظيم "داعش" الذين هاجموا مؤخرا قوافل تجارية وحافلات تقل مدنيين على محوري طريق حمص - الرقة وحمص - دير الزور.وتمكن الجيش السوري برفقة الدعم الجوي، من توسيع رصيف الأمان حول عدد كبير من القرى والبلدات التي عاد إليها الأهالي مؤخرا، بالإضافة إلى نشر نقاط وحواجز عسكرية جديدة تحسبا لأي عمليات تسلل.وكشف المصدر عن "رصد عدة خطوط إمداد تصل ما بين نقاط تابعة لتنظيم "داعش" وبين مسلحين موالين لواشنطن في منطقة "التنف"، مضيفا أن "هذا الأمر يفسر ارتفاع وتيرة الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة".وختم المصدر أن الجيش السوري وبغطاء من قبل الطيران الحربي الروسي مستمر بالعمليات العسكرية في البادية السورية "حمص والرقة وحماة " للقضاء على خطر تنظيم "داعش".وينتشر الجيش الأمريكي وقوات غربية حليفة له في 28 موقعاً عسكرياً تتوزع كالطوق الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز، والمعابر الدولية، وتمتد من جنوب شرق البلاد حيث معبر التنف على المثلث السوري العراقي الأردني وحتى الشمال الشرقي حيث المثلث السوري العراقي التركي.ومطلع العام الحالي، كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل 750 إرهابيا من "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم الإرهابي ممن يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، وذلك تحت جنح حالة الفوضى التي وقعت في محيط سجن (الصناعة) وحيي غويران والزهور في مدينة الحسكة آنذاك.وكشفت المصادرأنه تم تأمين وصول هؤلاء إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غربي الحدود السورية العراقية، وإلى شرق جبل البشري في ريف دير الزور الجنوبي، حيث اضطلعت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي تقوده واشنطن، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية لتأمين وصولهم إلى وجهتهم.وتشكل منطقة الـ (55 كم) فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع بوادي حماة وحمص والرقة ودير الزور وسط وشرق سوريا.ولطالما شكلت منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وهي عبارة عن نصف دائرة تتحلق حول قاعدة التنف التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية العراقية الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".

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