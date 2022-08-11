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العراق… دعوات للتظاهر على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد
العراق… دعوات للتظاهر على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد
دعت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن تحدد موعدها. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:54+0000
2022-08-11T10:54+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصادر بأن التظاهرات قد تكون عصر غد الجمعة.وذكرت اللجنة في بيان، لها "نوجه الدعوة إلى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) التي ستكون على أسوار الخضراء".وأضافت أن التظاهرات تأتي إيمانا "بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية".وتابع البيان أن المظاهرات سوف تطالب "بالإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي".وأكدت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" على "منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والإلتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق… دعوات للتظاهر على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد

10:54 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHمظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة البصرة، العراق يونيو/ حزيران 2020
مظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة البصرة، العراق يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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دعت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن تحدد موعدها.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصادر بأن التظاهرات قد تكون عصر غد الجمعة.
وذكرت اللجنة في بيان، لها "نوجه الدعوة إلى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) التي ستكون على أسوار الخضراء".
وأضافت أن التظاهرات تأتي إيمانا "بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية".
وتابع البيان أن المظاهرات سوف تطالب "بالإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي".
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وأكدت اللجنة التنظيمية لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" على "منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والإلتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات".
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