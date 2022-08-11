https://arabic.sputniknews.com/20220811/الفريق-السوري-حاضر-في-تدريبات-مسابقة-ألعاب-الجيش-الدولية-بياتلون-الدبابات-1066291850.html
الفريق السوري حاضر في تدريبات مسابقة ألعاب الجيش الدولية "بياتلون الدبابات"
الفريق السوري حاضر في تدريبات مسابقة ألعاب الجيش الدولية "بياتلون الدبابات"
ستقام مسابقة "بياتلون الدبابات" في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/ آب 2022 في حقل التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:14+0000
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أكدت فرق عسكرية من 22 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مشاركتها في المسابقة رسميًا.شاهد المزيد - جيش التحرير الشعبي الصيني يصل موسكو
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фото, رصد عسكري, وسائط متعددة, صور, آرميا 2022
الفريق السوري حاضر في تدريبات مسابقة ألعاب الجيش الدولية "بياتلون الدبابات"
12:14 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
ستقام مسابقة "بياتلون الدبابات" في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/ آب 2022 في حقل التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو.
أكدت فرق عسكرية من 22 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مشاركتها في المسابقة رسميًا.
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق لاوس أثناء تعديل الأسلحة القياسية للدبابة تي-72بي3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق لاوس أثناء تعديل الأسلحة القياسية للدبابة تي-72بي3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور
جندية من الفريق الفيتنامي أثناء عمليات التسليح القياسي للدبابة في ساحة التدريب العسكرية في ألابينو في منطقة موسكو
جندية من الفريق الفيتنامي أثناء عمليات التسليح القياسي للدبابة في ساحة التدريب العسكرية في ألابينو في منطقة موسكو
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورقافلة من الدبابات في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
قافلة من الدبابات في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق منغوليا أثناء تعديل الأسلحة القياسية للدبابة تي-72بي3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق منغوليا أثناء تعديل الأسلحة القياسية للدبابة تي-72بي3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق فيتنام أثناء تعديل الأسلحة القياسية للدبابة تي-72بي3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق فيتنام أثناء تعديل الأسلحة القياسية للدبابة تي-72بي3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور
جنود فريق سوريا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق سوريا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق لاوس في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق لاوس في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور
جنود فريق سوريا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق سوريا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق سوريا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق سوريا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
دبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصور
محكم عسكري يراقب طواقم دبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
محكم عسكري يراقب طواقم دبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورطواقم دبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
طواقم دبابات تي-72 بي 3 في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الذهاب إلى بنك الصورجنود فريق فيتنام في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق فيتنام في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022