https://arabic.sputniknews.com/20220811/القبض-على-جلاد-داعش-في-لندن-1066280866.html
القبض على جلاد "داعش" في لندن
القبض على جلاد "داعش" في لندن
أعلنت بريطانيا عن اعتقال عضو في مجموعة تطلق على نفسها اسم "بيتلز" تتكون من متشددين متطرفين من "داعش". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T07:51+0000
2022-08-11T07:51+0000
2022-08-11T07:51+0000
بريطانيا
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وكشفت شرطة لندن أنه تم اعتقال "جلاد" من المجموعة يعرف باسم آين ليزلي ديفيس، بتهم تتعلق بالإرهاب.وذكر التقرير أن ديفيس محتجز وسيمثل أمام المحكمة يوم الخميس 11 أغسطس.وكان قد اعتقل في اليوم السابق في أحد مطارات لندن بعد وصوله إلى البلاد من تركيا، حيث أدين أيضا بتهم الإرهاب قبل بضع سنوات. اشتهرت مجموعة من أربعة مسلحين، يطلق عليهم اسم "البيتلز" بسبب نطقهم باللغة الإنجليزية، فيما يتعلق بإعدام الأسرى، بمن فيهم صحفيون أمريكيون تم قطع رؤوسهم أثناء تصوير ما كان يحدث أمام الكاميرا. وتمت تصفية زعيم الفرقة، محمد اموازي، الملقب بالجهادي جون، في سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. واعترف جلاد آخر، وهو البريطاني ألكسندرا كوتي، بالذنب في التورط في قتل أمريكيين ورهائن آخرين من دول غربية في محاكمة في الولايات المتحدة. بالإضافة إليه، حوكم الشافي الشيخ، وهو عضو آخر في الرباعية في الولايات المتحدة.
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بريطانيا
القبض على جلاد "داعش" في لندن
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أعلنت بريطانيا عن اعتقال عضو في مجموعة تطلق على نفسها اسم "بيتلز" تتكون من متشددين متطرفين من "داعش".
وكشفت شرطة لندن أنه تم اعتقال "جلاد" من المجموعة يعرف باسم آين ليزلي ديفيس، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وفي بيان نشرته الشرطة جاء فيه: "آين ليزلي ديفيس، وجهت لها تهمة انتهاك المواد 15 و17 و57 من قانون الإرهاب لعام 2000".
وذكر التقرير أن ديفيس محتجز وسيمثل
أمام المحكمة يوم الخميس 11 أغسطس.
وكان قد اعتقل في اليوم السابق في أحد مطارات لندن بعد وصوله إلى البلاد من تركيا، حيث أدين أيضا بتهم الإرهاب قبل بضع سنوات. اشتهرت مجموعة من أربعة مسلحين، يطلق عليهم اسم "البيتلز" بسبب نطقهم باللغة الإنجليزية، فيما يتعلق بإعدام الأسرى، بمن فيهم صحفيون أمريكيون تم قطع رؤوسهم أثناء تصوير ما كان يحدث أمام الكاميرا. وتمت تصفية زعيم الفرقة، محمد اموازي، الملقب بالجهادي جون، في سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. واعترف جلاد آخر، وهو البريطاني ألكسندرا كوتي، بالذنب في التورط في قتل أمريكيين ورهائن آخرين من دول غربية في محاكمة في الولايات المتحدة. بالإضافة إليه، حوكم الشافي الشيخ، وهو عضو آخر في الرباعية في الولايات المتحدة.