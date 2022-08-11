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https://arabic.sputniknews.com/20220811/القضاء-البريطاني-يستدعي-رياض-محرز-كشاهد-في-قضية-ميندي-1066281451.html
القضاء البريطاني يستدعي رياض محرز كشاهد في قضية ميندي
القضاء البريطاني يستدعي رياض محرز كشاهد في قضية ميندي
من المنتظر أن يستدعي القضاء الإنجليزي لاعب الجزائر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، في قضية زميله الفرنسي بنيامين ميندي. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:24+0000
2022-08-11T08:24+0000
بريطانيا
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ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن محكمة مدينة تشيستر تعتزم استدعاء رياض محرز وكايل ووكر ورحيم سترلينغ وجون ستونز وجاك غريليش، وهم لاعبون يرتدون حاليا زيّ نادي مانشستر سيتي، وهذا للمثول كشهود في قضية الدولي الفرنسي ومدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا بنيامين ميندي، التي لها صلة بِتهم تورّط هذا اللاعب في عدّة فضائح أخلاقية، يتراوح تاريخها ما بين أكتوبر 2018 وصيف 2020.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، إن هؤلاء اللاعبين الخمسة، سيستدعيهم قضاء مدينة تشيستر في الأيّام القليلة المقبلة، وقدّرت أن يكون ذلك الإثنين القادم، للاستماع إليهم كشهود.
https://arabic.sputniknews.com/20210827/الشرطة-توجه-أربع-تهم-بالاغتصاب-إلى-مندي-لاعب-مانشستر-سيتي-1049950848.html
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القضاء البريطاني يستدعي رياض محرز كشاهد في قضية ميندي

08:24 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Phil Nobleرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Phil Noble
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من المنتظر أن يستدعي القضاء الإنجليزي لاعب الجزائر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، في قضية زميله الفرنسي بنيامين ميندي.
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن محكمة مدينة تشيستر تعتزم استدعاء رياض محرز وكايل ووكر ورحيم سترلينغ وجون ستونز وجاك غريليش، وهم لاعبون يرتدون حاليا زيّ نادي مانشستر سيتي، وهذا للمثول كشهود في قضية الدولي الفرنسي ومدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا بنيامين ميندي، التي لها صلة بِتهم تورّط هذا اللاعب في عدّة فضائح أخلاقية، يتراوح تاريخها ما بين أكتوبر 2018 وصيف 2020.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، إن هؤلاء اللاعبين الخمسة، سيستدعيهم قضاء مدينة تشيستر في الأيّام القليلة المقبلة، وقدّرت أن يكون ذلك الإثنين القادم، للاستماع إليهم كشهود.
مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي، 22 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2021
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