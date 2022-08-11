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https://arabic.sputniknews.com/20220811/الكويت-تحذر-مواطنيها-في-الإمارات-من-استخدام-طائرات-درون-1066284630.html
الكويت تحذر مواطنيها في الإمارات من استخدام طائرات "درون"
الكويت تحذر مواطنيها في الإمارات من استخدام طائرات "درون"
حذرت سفارة الكويت لدى أبوظبي، اليوم الخميس، مواطنيها، من استخدام الطائرات دون طيار "درون"، في الأراضي الإماراتية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T09:36+0000
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأهابت السفارة الكويتية، في بيان لها، بمواطنيها القادمين إلى دولة الإمارات بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من "درون"، داخل الأراضي الإماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".وشددت السفارة في بيانها، على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارات في هذا الصدد، والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.وأوضحت سفارة الكويت أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشروط والأحكام المعمول بها بخصوص طائرات "درون" من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.
https://arabic.sputniknews.com/20200121/الإمارات-تدشن-مهمة-غريبة-لطائرات-درون-1044133679.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الكويت تحذر مواطنيها في الإمارات من استخدام طائرات "درون"

09:36 GMT 11.08.2022
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طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
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حذرت سفارة الكويت لدى أبوظبي، اليوم الخميس، مواطنيها، من استخدام الطائرات دون طيار "درون"، في الأراضي الإماراتية.
وأهابت السفارة الكويتية، في بيان لها، بمواطنيها القادمين إلى دولة الإمارات بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من "درون"، داخل الأراضي الإماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
طائرة درون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2020
الإمارات تدشن مهمة غريبة لطائرات "درون"
21 يناير 2020, 15:23 GMT
وشددت السفارة في بيانها، على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارات في هذا الصدد، والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت سفارة الكويت أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشروط والأحكام المعمول بها بخصوص طائرات "درون" من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.
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