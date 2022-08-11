https://arabic.sputniknews.com/20220811/المدعي-العام-الأمريكي-وافقت-شخصيا-على-مداهمة-منزل-ترامب-1066317764.html
المدعي العام الأمريكي: وافقت شخصيا على مداهمة منزل ترامب
المدعي العام الأمريكي: وافقت شخصيا على مداهمة منزل ترامب
أكد ميريك غارلاند المدعي العام الأمريكي اليوم الخميس أنه "وافق شخصيا"، على المداهمة الدراماتيكية لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:42+0000
2022-08-11T21:42+0000
2022-08-11T21:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المدعي العام في تصريحات للصحفيين: "وافقت شخصيا على قرار طلب مذكرة تفتيش"، مضيفا أن وزارة العدل "لم تتخذ مثل هذا القرار بسهولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأوضح المدعي العام أن "أمر التفتيش صدر بتفويض من محكمة فيدرالية بناء على النتيجة المطلوبة للسبب المحتمل".لم يكشف المدعي العام عن سبب التفتيش غير المسبوق لمسكن الرئيس الأمريكي السابق وأدان "الهجمات التي لا أساس لها"، على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التي أعقبت ذلك.ويوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس السابق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يصادر-10-صناديق-خلال-مداهمة-منزل-ترامب-1066263632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
المدعي العام الأمريكي: وافقت شخصيا على مداهمة منزل ترامب
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أكد ميريك غارلاند المدعي العام الأمريكي اليوم الخميس أنه "وافق شخصيا"، على المداهمة الدراماتيكية لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وقال المدعي العام في تصريحات للصحفيين: "وافقت شخصيا على قرار طلب مذكرة تفتيش"، مضيفا أن وزارة العدل "لم تتخذ مثل هذا القرار بسهولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضح المدعي العام أن "أمر التفتيش صدر بتفويض من محكمة فيدرالية بناء على النتيجة المطلوبة للسبب المحتمل".
لم يكشف المدعي العام عن سبب التفتيش غير المسبوق لمسكن الرئيس الأمريكي السابق
وأدان "الهجمات التي لا أساس لها"، على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التي أعقبت ذلك.
ويوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس السابق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.
قبل البحث، كان معروفا أن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في واشنطن العاصمة تحقق في إزالة السجلات التي نقلت من البيت الأبيض إلى "مار إيه لاغو" عندما غادر ترامب منصبه في بداية عام 2021.
استردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير/ كانون الثاني الماضي 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض المرسلة إلى منزل ترامب، وقالت إنه كان يجب إرسال جميع هذه السجلات إلى الأرشيف الوطني عندما غادر الرئيس منصبه، بموجب قانون السجلات الرئاسية.