https://arabic.sputniknews.com/20220811/الولايات-المتحدة-نؤيد-إقامة-منطقة-منزوعة-السلاح-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1066315557.html

الولايات المتحدة: نؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية

الولايات المتحدة: نؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تأييد الولايات المتحدة لدعوات إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T20:14+0000

2022-08-11T20:14+0000

2022-08-11T20:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن- سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "القتال بالقرب من محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول".وأضاف: "نواصل دعوة روسيا إلى وقف جميع العمليات العسكرية في أو قرب المنشآت النووية الأوكرانية وتسليم السيطرة الكاملة عليها إلى أوكرانيا، ونؤيد الدعوات الأوكرانية إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة (زابوروجيه)".بدوره، حذر قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم) والمشرف على القدرات النووية لبلاده، الأدميرال تشارلز ريتشارد، من أن أي استخدام لأسلحة نووية في الصراع بين روسيا ونظام كييف سيؤدي إلى عواقب وخيمة.وقال ريتشارد: "كما قال الرئيس (الأمريكي جو بايدن) إن أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع وعلى أي نطاق أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا ولبقية العالم، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة".وأضاف: "قواتنا في الميدان مستعدة لتنفيذ كل ما قد يأمر به الرئيس، ونعيد تقييم الموقف باستمرار ونُدخل التعديلات حسبما تقتضي الضرورة".في سياق متصل، اعتبر نائب مدير الإعلام وقسم الصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، أن قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية يعد عملا إرهابيا نوويا.وقال نيتشايف، خلال إحاطة إعلامية: "في الأيام الأخيرة، قصفت الوحدات الأوكرانية أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية عدة مرات".وأضاف أن هذا يعتبر عملا إرهابيا نوويا؛ يمكن أن يؤدي إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

https://arabic.sputniknews.com/20220811/نيبينزيا-استهداف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-قد-يؤدي-إلى-كارثة-على-غرار-تشيرنوبل-1066314745.html

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