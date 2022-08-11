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انهيار آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة السيول ونداءات عاجلة بإغاثة المتضررين
انهيار آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة السيول ونداءات عاجلة بإغاثة المتضررين
تضررت عشرات القرى وانهارت آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شمالي البلاد. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:15+0000
2022-08-11T11:15+0000
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وبحسب تصريحات للمدير التنفيذي لمحلية بربر في الولاية، حسن حمد السيد، تضررت نحو 25 قرية نتيجة الأمطار وأدت إلى انهيار تام لنحو 3 آلاف منزل وانهيار جزئي لألف منزل آخر.وأكد المسؤول المحلي أن هذه ليست الحصيلة النهائية للأضرار، لافتا إلى أن "عمليات حصر الخسائر لا تزال مستمرة".ولفت المسؤول إلى أن سلطات الولاية تعتزم تقديم مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين وفي وقت لاحق المأوى، مشددا على أن "ما حدث من أضرار يفوق إمكانيات الولاية".ومن جانبه، وجه والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، نداءا عاجلا للمركز والجهات الاتحادية والمنظمات والهيئات الخيرية بدعم الولاية والمناطق التي تضررت جراء السيول، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.ولفتت الصحيفة إلى أن "المناطق المتضررة في الولاية شملت مناطق المسيد وكدباس والفحلاب وغالبية مناطق غرب بربر والمكايلاب والسعدابية بمحلية بربر ومناطق وادي الدان وما حولها من مناطق بمحلية الدامر ومناطق سيدون التي تضررت من مياه نهر عطبرة والعديد من المناطق بوحدة الاتبراوي ومناطق المتمة".
https://arabic.sputniknews.com/20210905/وصول-طائرتي-مساعدات-مصرية-إلى-السودان-لدعم-متضرري-السيول-1050046170.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

انهيار آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة السيول ونداءات عاجلة بإغاثة المتضررين

11:15 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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تضررت عشرات القرى وانهارت آلاف المنازل شمالي السودان نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شمالي البلاد.
وبحسب تصريحات للمدير التنفيذي لمحلية بربر في الولاية، حسن حمد السيد، تضررت نحو 25 قرية نتيجة الأمطار وأدت إلى انهيار تام لنحو 3 آلاف منزل وانهيار جزئي لألف منزل آخر.
وأكد المسؤول المحلي أن هذه ليست الحصيلة النهائية للأضرار، لافتا إلى أن "عمليات حصر الخسائر لا تزال مستمرة".
ولفت المسؤول إلى أن سلطات الولاية تعتزم تقديم مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين وفي وقت لاحق المأوى، مشددا على أن "ما حدث من أضرار يفوق إمكانيات الولاية".
فيضانات السودان في سبتمبر عام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
وصول طائرتي مساعدات مصرية إلى السودان لدعم متضرري السيول
5 سبتمبر 2021, 14:24 GMT
ومن جانبه، وجه والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، نداءا عاجلا للمركز والجهات الاتحادية والمنظمات والهيئات الخيرية بدعم الولاية والمناطق التي تضررت جراء السيول، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن "المناطق المتضررة في الولاية شملت مناطق المسيد وكدباس والفحلاب وغالبية مناطق غرب بربر والمكايلاب والسعدابية بمحلية بربر ومناطق وادي الدان وما حولها من مناطق بمحلية الدامر ومناطق سيدون التي تضررت من مياه نهر عطبرة والعديد من المناطق بوحدة الاتبراوي ومناطق المتمة".
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