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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/بإمكانك-الاتصال-بهم-المعلومات-الخاصة-بصانعي-صواريخ-هيمارس-تتعرض-للاختراق-1066289887.html
بإمكانك الاتصال بهم... المعلومات الخاصة بصانعي صواريخ "هيمارس" تتعرض للاختراق
بإمكانك الاتصال بهم... المعلومات الخاصة بصانعي صواريخ "هيمارس" تتعرض للاختراق
بإمكانك، إن شئت، أن تخبر صانعي سلاح "هيمارس" في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بآثار القصف الذي تخلفه صواريخهم "هيمارس". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:19+0000
2022-08-11T11:19+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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أعلنت ذلك مجموعة "كيلنت" لاختراق أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، عبر حسابها في "تلغرام"، مؤكدة أن خبراءها تمكنوا من اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين في شركة "لوكهيد مارتن" ليتوصلوا إلى معرفة أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هاتفهم وموقع عملهم، ويحصلوا على صورهم.وأعلنت المجموعة عن اختراق أجهزة كمبيوتر شركة "لوكهيد مارتن" في العاشر من أغسطس/آب.وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية راجمات الصواريخ "هيمارس" منذ عام 2003. وأخيرا وصلت صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا ضمن الأسلحة التي يسلمها رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون إلى القوات الأوكرانية لكي تواصل قصفها على التجمعات السكانية قي منطقة دونباس.
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بإمكانك الاتصال بهم... المعلومات الخاصة بصانعي صواريخ "هيمارس" تتعرض للاختراق

11:19 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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بإمكانك، إن شئت، أن تخبر صانعي سلاح "هيمارس" في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بآثار القصف الذي تخلفه صواريخهم "هيمارس".
أعلنت ذلك مجموعة "كيلنت" لاختراق أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، عبر حسابها في "تلغرام"، مؤكدة أن خبراءها تمكنوا من اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين في شركة "لوكهيد مارتن" ليتوصلوا إلى معرفة أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هاتفهم وموقع عملهم، ويحصلوا على صورهم.
وأعلنت المجموعة عن اختراق أجهزة كمبيوتر شركة "لوكهيد مارتن" في العاشر من أغسطس/آب.
وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية راجمات الصواريخ "هيمارس" منذ عام 2003. وأخيرا وصلت صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا ضمن الأسلحة التي يسلمها رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون إلى القوات الأوكرانية لكي تواصل قصفها على التجمعات السكانية قي منطقة دونباس.
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