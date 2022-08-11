https://arabic.sputniknews.com/20220811/بإمكانك-الاتصال-بهم-المعلومات-الخاصة-بصانعي-صواريخ-هيمارس-تتعرض-للاختراق-1066289887.html
بإمكانك الاتصال بهم... المعلومات الخاصة بصانعي صواريخ "هيمارس" تتعرض للاختراق
بإمكانك الاتصال بهم... المعلومات الخاصة بصانعي صواريخ "هيمارس" تتعرض للاختراق
بإمكانك، إن شئت، أن تخبر صانعي سلاح "هيمارس" في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بآثار القصف الذي تخلفه صواريخهم "هيمارس". 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:19+0000
2022-08-11T11:19+0000
2022-08-11T11:19+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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أعلنت ذلك مجموعة "كيلنت" لاختراق أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، عبر حسابها في "تلغرام"، مؤكدة أن خبراءها تمكنوا من اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين في شركة "لوكهيد مارتن" ليتوصلوا إلى معرفة أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هاتفهم وموقع عملهم، ويحصلوا على صورهم.وأعلنت المجموعة عن اختراق أجهزة كمبيوتر شركة "لوكهيد مارتن" في العاشر من أغسطس/آب.وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية راجمات الصواريخ "هيمارس" منذ عام 2003. وأخيرا وصلت صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا ضمن الأسلحة التي يسلمها رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون إلى القوات الأوكرانية لكي تواصل قصفها على التجمعات السكانية قي منطقة دونباس.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بإمكانك الاتصال بهم... المعلومات الخاصة بصانعي صواريخ "هيمارس" تتعرض للاختراق
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بإمكانك، إن شئت، أن تخبر صانعي سلاح "هيمارس" في شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بآثار القصف الذي تخلفه صواريخهم "هيمارس".
أعلنت
ذلك مجموعة "كيلنت" لاختراق أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، عبر حسابها في "تلغرام"، مؤكدة أن خبراءها تمكنوا من اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين في شركة "لوكهيد مارتن" ليتوصلوا إلى معرفة أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هاتفهم وموقع عملهم، ويحصلوا على صورهم.
وأعلنت المجموعة عن اختراق أجهزة كمبيوتر شركة "لوكهيد مارتن" في العاشر من أغسطس/آب.
وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية راجمات الصواريخ "هيمارس" منذ عام 2003. وأخيرا وصلت صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا ضمن الأسلحة التي يسلمها رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون إلى القوات الأوكرانية لكي تواصل قصفها على التجمعات السكانية قي منطقة دونباس.