https://arabic.sputniknews.com/20220811/بعد-عامين-على-تسجيله-لقاح-سبوتنيك-v-يصبح-أكثر-الأدوية-تصديرا-في-تاريخ-روسيا-1066296691.html

بعد عامين على تسجيله... لقاح "سبوتنيك-V" يصبح أكثر الأدوية تصديرا في تاريخ روسيا

بعد عامين على تسجيله... لقاح "سبوتنيك-V" يصبح أكثر الأدوية تصديرا في تاريخ روسيا

سجل لقاح "سبوتنيك V" المركز الأول كأكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا، وذلك بعد عامين فقط من تسجيله كلقاح معتمد ضد فيروس كورونا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T12:24+0000

2022-08-11T12:24+0000

2022-08-11T12:24+0000

أخبار روسيا اليوم

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (آر دي آي إف) كيريل ديميترييف، اليوم الخميس، فإن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك-V" أصبح أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا خلال عامين فقط منذ تسجيله.وقال ديميترييف: "على مدار العامين الماضيين منذ تسجيله، أصبح لقاح سبوتنيك-في أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا"، مضيفًا أن اللقاح أثبت نفسه كواحد من أكثر الأدوات فعالية وأمانًا لمكافحة فيروس كورونا.وتم تسجيل "سبوتنيك V" في 11 أغسطس/آب 2020، وهو لقاح مكون من عنصرين يعتمد على ناقلات الأمراض، أول لقاح معترف به رسميًا لفيروس كورونا في العالم، وتم إنشاؤه من قبل مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في روسيا.وأكد الرئيس التنفيذي لـ (آر دي آي إف) أن الوباء يجب أن يكون درسًا مهمًا للبشرية بأكملها، مؤكدا أن الوحدة والجهد الجماعي ضروريان عندما تكون حياة الناس على المحك وهذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التهديدات المستقبلية، بما في ذلك تلك التهديدات ذات الطبيعة الوبائية.

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أخبار روسيا اليوم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي