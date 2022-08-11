https://arabic.sputniknews.com/20220811/بعد-عامين-على-تسجيله-لقاح-سبوتنيك-v-يصبح-أكثر-الأدوية-تصديرا-في-تاريخ-روسيا-1066296691.html
بعد عامين على تسجيله... لقاح "سبوتنيك-V" يصبح أكثر الأدوية تصديرا في تاريخ روسيا
بعد عامين على تسجيله... لقاح "سبوتنيك-V" يصبح أكثر الأدوية تصديرا في تاريخ روسيا
سجل لقاح "سبوتنيك V" المركز الأول كأكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا، وذلك بعد عامين فقط من تسجيله كلقاح معتمد ضد فيروس كورونا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:24+0000
2022-08-11T12:24+0000
2022-08-11T12:24+0000
أخبار روسيا اليوم
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (آر دي آي إف) كيريل ديميترييف، اليوم الخميس، فإن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك-V" أصبح أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا خلال عامين فقط منذ تسجيله.وقال ديميترييف: "على مدار العامين الماضيين منذ تسجيله، أصبح لقاح سبوتنيك-في أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا"، مضيفًا أن اللقاح أثبت نفسه كواحد من أكثر الأدوات فعالية وأمانًا لمكافحة فيروس كورونا.وتم تسجيل "سبوتنيك V" في 11 أغسطس/آب 2020، وهو لقاح مكون من عنصرين يعتمد على ناقلات الأمراض، أول لقاح معترف به رسميًا لفيروس كورونا في العالم، وتم إنشاؤه من قبل مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في روسيا.وأكد الرئيس التنفيذي لـ (آر دي آي إف) أن الوباء يجب أن يكون درسًا مهمًا للبشرية بأكملها، مؤكدا أن الوحدة والجهد الجماعي ضروريان عندما تكون حياة الناس على المحك وهذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التهديدات المستقبلية، بما في ذلك تلك التهديدات ذات الطبيعة الوبائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لم-تسجل-أي-ملاحظات-لمنظمة-الصحة-العالمية-حول-لقاح-سبوتنيك-v-1064076049.html
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أخبار روسيا اليوم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
بعد عامين على تسجيله... لقاح "سبوتنيك-V" يصبح أكثر الأدوية تصديرا في تاريخ روسيا
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سجل لقاح "سبوتنيك V" المركز الأول كأكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا، وذلك بعد عامين فقط من تسجيله كلقاح معتمد ضد فيروس كورونا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (آر دي آي إف) كيريل ديميترييف، اليوم الخميس، فإن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك-V" أصبح أكثر الأدوية
تصديرًا في تاريخ روسيا خلال عامين فقط منذ تسجيله.
وقال ديميترييف: "على مدار العامين الماضيين منذ تسجيله، أصبح لقاح سبوتنيك-في
أكثر الأدوية تصديرًا في تاريخ روسيا"، مضيفًا أن اللقاح أثبت نفسه كواحد من أكثر الأدوات فعالية وأمانًا لمكافحة فيروس كورونا.
وتم تسجيل "سبوتنيك V" في 11 أغسطس/آب 2020، وهو لقاح مكون من عنصرين يعتمد على ناقلات الأمراض، أول لقاح معترف به رسميًا لفيروس كورونا في العالم، وتم إنشاؤه من قبل مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في روسيا.
وقال دميترييف إن "سبوتنيك V استخدم في 71 دولة يزيد عدد سكانها عن 4 مليارات شخص، مع نشر دراسات حول فعاليته في مجلةThe Lancet وNature وVaccines وCell Reports Medicine وغيرها من المجلات الدولية الكبرى"، مضيفًا أن اللقاح أظهر فعالية عالية في العلاج، خاصة في محاربة الطفرات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك سلالات دلتا وأوميكرون.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ (آر دي آي إف) أن الوباء يجب أن يكون درسًا مهمًا للبشرية بأكملها، مؤكدا أن الوحدة والجهد الجماعي ضروريان عندما تكون حياة الناس على المحك وهذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التهديدات المستقبلية، بما في ذلك تلك التهديدات ذات الطبيعة الوبائية.