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https://arabic.sputniknews.com/20220811/بعد-مشاركته-في-مناورات-سوبر-غارودا-مع-الولايات-المتحدة-ما-هي-قدرات-الجيش-الإندونيسي-وتصنيفه-عالميا-1066286749.html
بعد مشاركته في مناورات "سوبر غارودا"... ما هي قدرات الجيش الإندونيسي وتصنيفه عالميا؟
بعد مشاركته في مناورات "سوبر غارودا"... ما هي قدرات الجيش الإندونيسي وتصنيفه عالميا؟
يصنف الجيش الإندونيسي في المرتبة رقم 15 بين أقوى 142 جيشا حول العالم، ويمتلك أكثر من مليون جندي وقوة بحرية تصنف في المرتبة رقم 6 عالميا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:27+0000
2022-08-11T10:27+0000
رصد عسكري
أخبار إندونيسيا
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يصل عدد الجنود العاملين في الجيش الإندونيسي إلى 400 ألف جندي، إضافة إلى 400 ألف قوات احتياطية و280 ألفا قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش الإندونيسي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 27 عالميا وتضم 445 طائرة حربية بينها 41 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و23 طائرة هجومية و66 طائرة نقل عسكري و126 طائرة تدريب و17 طائرة مهام خاصة.وتضم القوات البرية لجيش إندونيسيا 314 دبابة وألف و444 مدرعة و153 مدفعا ذاتي الحركة و413 مدفعا ميدانيا و63 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الحربي الإندونيسي في المرتبة رقم 6 بين أقوى 142 أسطول حربي في العالم بـ 296 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و24 كورفيت و4 غواصات و181 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.وتتواصل فعاليات مناورات درع "سوبر غارودا" 2022، التي انطلقت في الأول من أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 14 دولة وتستضيفها إندونيسيا.وينظم تلك المناورات الجيش الإندونيسي بمشاركة الجيش الأمريكي منذ 2009 بصورة سنوية، لكن نسخة 2022 تعد الأكبر في تاريخ المناورات.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقارنة-عسكرية-بين-أمريكا-والصين-في-2022-1063478358.html
https://arabic.sputniknews.com/20220811/معلومات-عن-مناورات-درع-سوبر-غارودا-2022-التي-تشارك-فيها-14-دولة-1066282663.html
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رصد عسكري, أخبار إندونيسيا

بعد مشاركته في مناورات "سوبر غارودا"... ما هي قدرات الجيش الإندونيسي وتصنيفه عالميا؟

10:27 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDINالجيش الإندونيسي
الجيش الإندونيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDIN
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يصنف الجيش الإندونيسي في المرتبة رقم 15 بين أقوى 142 جيشا حول العالم، ويمتلك أكثر من مليون جندي وقوة بحرية تصنف في المرتبة رقم 6 عالميا.
يصل عدد الجنود العاملين في الجيش الإندونيسي إلى 400 ألف جندي، إضافة إلى 400 ألف قوات احتياطية و280 ألفا قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
مقارنة عسكرية بين أمريكا والصين في 2022
12 يونيو, 12:28 GMT
ويمتلك الجيش الإندونيسي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 27 عالميا وتضم 445 طائرة حربية بينها 41 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و23 طائرة هجومية و66 طائرة نقل عسكري و126 طائرة تدريب و17 طائرة مهام خاصة.
كما تضم طائرة تزود بالوقود و172 مروحية بينها 15 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية لجيش إندونيسيا 314 دبابة وألف و444 مدرعة و153 مدفعا ذاتي الحركة و413 مدفعا ميدانيا و63 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي الإندونيسي في المرتبة رقم 6 بين أقوى 142 أسطول حربي في العالم بـ 296 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و24 كورفيت و4 غواصات و181 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.
تصل ميزانية دفاع الجيش الإندونيسي إلى 9.3 مليار دولار.
يوجد في إندونيسيا 16 ميناء و673 مطارا.
وتتواصل فعاليات مناورات درع "سوبر غارودا" 2022، التي انطلقت في الأول من أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 14 دولة وتستضيفها إندونيسيا.
جنود مارينز أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة
09:03 GMT
وينظم تلك المناورات الجيش الإندونيسي بمشاركة الجيش الأمريكي منذ 2009 بصورة سنوية، لكن نسخة 2022 تعد الأكبر في تاريخ المناورات.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني
مقارنة بين الأسطولين الصيني والياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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