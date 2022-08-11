https://arabic.sputniknews.com/20220811/تأجيل-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-بسبب-مخاوف-تتعلق-بالسلامة-1066311140.html
تأجيل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
تأجيل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية تم تأجيلها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأيضًا بسبب... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T17:23+0000
2022-08-11T17:23+0000
2022-08-11T17:23+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأكد المتحدث في تصريحات، اليوم الخميس، أن "تنظم مهمة موظفين مدنيين دوليين في منطقة صراع حيث الخطوط الأمامية غالبًا ما تكون غامضة. لذلك هناك مسألة السلامة... فضلا عن قضايا أخرى يجب حلها قبل إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، أن المقاطعة مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من زيارة محتملة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضمان سلامتهم.وقال باليتسكي، في حديث لقناة "روسيا-24": "نحن على استعداد تام لاستقبال (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، ومستعدون لاستقبال (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لاستقبال كل من يصل اليوم وضمان سلامته".وأردف: "بالطبع لا يمكننا ضمان الأمن مما يمكن أن تفعله أوكرانيا، لأن القصف هو عمل لا يمكن التنبؤ به عمليًا من جانب أوكرانيا، ولكن من وجهة نظر ضمان الأمن - المركبات المدرعة، ضمان الوصول إلى المحطة، وإعداد كل المستندات الضرورية، التي تُظهر القذائف التي استهدفتنا، سيكون من السهل جدًا تحديد أي قذائف، وصولاً إلى الأرقام... بالطبع، سنقدمها".
https://arabic.sputniknews.com/20220811/أوكرانيا-تستهدف-النفايات-النووية-في-محطة-زابوروجيه-لتكرار-سيناريو-تشيرنوبل-1066306545.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
تأجيل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية تم تأجيلها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأيضًا بسبب قضايا أخرى تحتاج إلى حل.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأكد المتحدث في تصريحات، اليوم الخميس، أن "تنظم مهمة موظفين مدنيين دوليين في منطقة صراع حيث الخطوط الأمامية غالبًا ما تكون غامضة. لذلك هناك مسألة السلامة... فضلا عن قضايا أخرى يجب حلها قبل إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، أن المقاطعة مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من زيارة محتملة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضمان سلامتهم.
وقال باليتسكي، في حديث لقناة "روسيا-24": "نحن على استعداد تام لاستقبال (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، ومستعدون لاستقبال (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لاستقبال كل من يصل اليوم وضمان سلامته".
وأردف
: "بالطبع لا يمكننا ضمان الأمن مما يمكن أن تفعله أوكرانيا، لأن القصف هو عمل لا يمكن التنبؤ به عمليًا من جانب أوكرانيا، ولكن من وجهة نظر ضمان الأمن - المركبات المدرعة، ضمان الوصول إلى المحطة، وإعداد كل المستندات الضرورية، التي تُظهر القذائف التي استهدفتنا، سيكون من السهل جدًا تحديد أي قذائف، وصولاً إلى الأرقام... بالطبع، سنقدمها".