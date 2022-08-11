https://arabic.sputniknews.com/20220811/تايوان-ترفض-مقترح-الصين-لإعادة-التوحيد-1066306378.html

تايوان ترفض مقترح الصين لإعادة التوحيد

تايوان ترفض مقترح الصين لإعادة التوحيد

قالت وزارة خارجية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، تايوان (الصين)، إن تايبيه ترفض نموذج "دولة واحدة ونظامين" الذي اقترحته بكين في كتاب أبيض نُشر هذا الأسبوع. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T15:35+0000

2022-08-11T15:35+0000

2022-08-11T15:35+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وذكر المتحدث باسم الوزارة جوان أو، في مؤتمر صحفي في العاصمة تايبيه، يوم الخميس، أن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأضاف المتحدث أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه "كذريعة لخلق حياة طبيعية جديدة لترويع شعب تايوان".جاء في الكتاب الأبيض أن إعادة توحيد البر الرئيسي للصين مع تايوان لن يضر بمصالح الدول الأخرى، بما في ذلك مصالحها الاقتصادية في الجزيرة، وتتعهد بكين بالحفاظ على الحكم الذاتي العالي لتايوان وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشعبها.تم إعداد ونشر الوثيقة التي تحمل عنوان "قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد" بشكل مشترك من مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمكتب الصحفي التابع له.وقالت الوثيقة إن إعادة توحيد الصين سيوفر المزيد من الفرص المواتية لتنمية جميع البلدان، ويعطي طاقة أكثر إيجابية لازدهار واستقرار آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والعالم بأسره، وستسهم أيضا بشكل أكبر في بناء "مجتمع ذي مصير مشترك"، وتحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم، وفي تقدم البشرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-الصينية-العلاقات-مع-تايوان-عند-مفترق-طرق-وعلى-تايبيه-اتخاذ-القرار-الصحيح-1066265958.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان