https://arabic.sputniknews.com/20220811/تحذير-شديد-من-حالة-الطقس-في-مصر-ممنوع-التعرض-المباشر-لأشعة-الشمس-1066279744.html
تحذير شديد من حالة الطقس في مصر... ممنوع التعرض المباشر لأشعة الشمس
تحذير شديد من حالة الطقس في مصر... ممنوع التعرض المباشر لأشعة الشمس
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من طقس يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الأمر الذي يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 4 درجات... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس وغدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، على أن يكون شديد الحرارة رطب جنوب البلاد، وجنوب سيناء.ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم".وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة في القاهرة 80%، وفي السواحل الشمالية تصل إلى 91%، وفي الدلتا 80%، وفي الصعيد 15%.ونصحت الأرصاد عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء أغطية الرأس عند النزول، وتناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأحد-شديد-الحرارة-والرطوبة-1066091035.html
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تحذير شديد من حالة الطقس في مصر... ممنوع التعرض المباشر لأشعة الشمس
07:05 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 07:12 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من طقس يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الأمر الذي يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 4 درجات مئوية.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس وغدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، على أن يكون شديد الحرارة رطب جنوب البلاد، وجنوب سيناء.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم"
.
وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة في القاهرة 80%، وفي السواحل الشمالية تصل إلى 91%، وفي الدلتا 80%، وفي الصعيد 15%.
ونصحت الأرصاد عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء أغطية الرأس عند النزول، وتناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية.