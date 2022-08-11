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تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات من النفط الخام في السوق. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T02:51+0000
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سوق النفط
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وذكرت وكالة رويترز، صباح اليوم الخميس، أنه "بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل".وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية قد زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وذلك مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.ويشار إلى أن إمدادات البنزين زادت في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وذلك رغم وجود بيانات تظهر انخفاض الطلب 6 % في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.وينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم، الخميس.وكانت مجموعة دول "أوبك +" قد قررت زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر/ أيلول. وقال الأمين العام إن هذا القرار يهدف إلى اختبار رد فعل أسواق النفط ويمكن تعديله.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوبك-لا-ننافس-روسيا-وإنما-نتعاون-معها-1066010427.html
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أخبار العالم الآن, سوق النفط

تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات

02:51 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات من النفط الخام في السوق.
وذكرت وكالة رويترز، صباح اليوم الخميس، أنه "بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل".
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وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية قد زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وذلك مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.
ويشار إلى أن إمدادات البنزين زادت في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وذلك رغم وجود بيانات تظهر انخفاض الطلب 6 % في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.
وينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم، الخميس.
وكانت مجموعة دول "أوبك +" قد قررت زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر/ أيلول. وقال الأمين العام إن هذا القرار يهدف إلى اختبار رد فعل أسواق النفط ويمكن تعديله.
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