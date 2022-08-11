https://arabic.sputniknews.com/20220811/تراجع-أسعار-النفط-بسبب-مخاوف-الطلب-وزيادة-الإمدادات-1066276791.html
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات من النفط الخام في السوق. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T02:51+0000
2022-08-11T02:51+0000
2022-08-11T02:51+0000
أخبار العالم الآن
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064716311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b51c5fac59cdb81d44c601b0521bf408.jpg
وذكرت وكالة رويترز، صباح اليوم الخميس، أنه "بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل".وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية قد زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وذلك مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.ويشار إلى أن إمدادات البنزين زادت في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وذلك رغم وجود بيانات تظهر انخفاض الطلب 6 % في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.وينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم، الخميس.وكانت مجموعة دول "أوبك +" قد قررت زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر/ أيلول. وقال الأمين العام إن هذا القرار يهدف إلى اختبار رد فعل أسواق النفط ويمكن تعديله.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوبك-لا-ننافس-روسيا-وإنما-نتعاون-معها-1066010427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1064716311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9e6e89e813bb449a64ec314fda8298a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, سوق النفط
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات
تابعنا عبر
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بسبب مخاوف الطلب وزيادة الإمدادات من النفط الخام في السوق.
وذكرت وكالة رويترز، صباح اليوم الخميس، أنه "بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل".
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام الأمريكية قد زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وذلك مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.
ويشار إلى أن إمدادات البنزين
زادت في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا، وذلك رغم وجود بيانات تظهر انخفاض الطلب 6 % في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.
وينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم، الخميس.
وكانت مجموعة دول "أوبك +"
قد قررت زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر/ أيلول. وقال الأمين العام إن هذا القرار يهدف إلى اختبار رد فعل أسواق النفط ويمكن تعديله.