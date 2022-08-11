https://arabic.sputniknews.com/20220811/تزويد-سفينة-أدميرال-تشابانينكو-بصواريخ-جديدة-ومدفعية-خفية-1066277591.html
تزويد سفينة "أدميرال تشابانينكو" بصواريخ جديدة ومدفعية خفية
تزويد سفينة "أدميرال تشابانينكو" بصواريخ جديدة ومدفعية خفية
صرحت مصادر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفيستيا"، اليوم الخميس، 11 أغسطس/ آب، أن المشروع 1155.1، سفينة الأدميرال تشابانينكو المضادة للغواصات، سيتم تجهيزها،... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T05:20+0000
2022-08-11T05:20+0000
2022-08-11T05:26+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب مدفع أ-190 على السفينة. يتم تثبيته في برج خاص لا تراه رادارات العدو. نظام المدفعية قادر على إطلاق النار بسرعة المدفع الرشاش. لا يمكنه إغراق سفن العدو فحسب، بل يمكنه أيضًا إسقاط الأهداف الجوية.تلقى الصاروخ نظام توجيه مشترك: في المرحلة المسيرة من الرحلة، يستخدم نظام ملاحة بالقصور الذاتي ومقياس ارتفاع لاسلكي، وعندما يدخل منطقة معينة، يتم تنشيط رأس صاروخ موجه بالرادار. يذهب الصاروخ إلى الهدف على ارتفاع 10-15 مترًا، وفي المرحلة الأخيرة ينخفض إلى 4 أمتار، مما يجعله هدفًا صعبًا للدفاع الجوي للعدو.تم تطوير المشروع 1155.1 من المشروع 1155 "أودالوي". لا يزال ممثلوه يشكلون أساس القوات المضادة للغواصات التابعة للبحرية الروسية. من بين 12 سفينة مضادة للغواصات تم بناؤها في إطار مشروع 1155، لا يزال سبعة في الخدمة حتى اليوم."مارشال شابوشنيكوف" و"الأدميرال بانتيليف" و"الأدميرال تريبوتس" هم جزء من أسطول المحيط الهادئ. "نائب الأدميرال كولاكوف" "سيفرومورسك" و"الأدميرال ليفتشينكو" تخدم في الشمال. "الأدميرال فينوغرادوف" قيد التحديث، وبعد ذلك ستصبح حاملة صواريخ كاليبر وأونيكس المجنحة. ومن المفترض أنه سيتم تحديث "الأدميرال" الآخرين في إطار مشروع 1155إم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
تزويد سفينة "أدميرال تشابانينكو" بصواريخ جديدة ومدفعية خفية
05:20 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
صرحت مصادر في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفيستيا"، اليوم الخميس، 11 أغسطس/ آب، أن المشروع 1155.1، سفينة الأدميرال تشابانينكو المضادة للغواصات، سيتم تجهيزها، أثناء التحديث، بصواريخ "خي-35أو" متعددة الوظائف الفريدة من نوعها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب مدفع أ-190 على السفينة. يتم تثبيته في برج خاص لا تراه رادارات العدو. نظام المدفعية قادر على إطلاق النار بسرعة المدفع الرشاش. لا يمكنه إغراق سفن العدو فحسب، بل يمكنه أيضًا إسقاط الأهداف الجوية.
ستتلقى "الأدميرال تشابانينكو" أسلحة صاروخية أقوى. سيتم تجهيزها بصواريخ خي-35أو الفريدة متعددة الوظائف، بدلاً من صواريخ موسكيت. مداها يتجاوز 250 كم. يبلغ وزنها الإجمالي 550 كغ، ويبلغ وزن الرأس الحربي 145 كغ. يمكن أن يغرق مثل هذا الرأس الحربي سفينة متوسطة الحجم ويتسبب في أضرار جسيمة لسفينة كبيرة.
تلقى الصاروخ نظام توجيه مشترك: في المرحلة المسيرة من الرحلة، يستخدم نظام ملاحة بالقصور الذاتي ومقياس ارتفاع لاسلكي، وعندما يدخل منطقة معينة، يتم تنشيط رأس صاروخ موجه بالرادار. يذهب الصاروخ إلى الهدف على ارتفاع 10-15 مترًا، وفي المرحلة الأخيرة ينخفض إلى 4 أمتار، مما يجعله هدفًا صعبًا للدفاع الجوي للعدو.
تم تطوير المشروع 1155.1 من المشروع 1155 "أودالوي". لا يزال ممثلوه يشكلون أساس القوات المضادة للغواصات التابعة للبحرية الروسية. من بين 12 سفينة مضادة للغواصات تم بناؤها في إطار مشروع 1155، لا يزال سبعة في الخدمة حتى اليوم.
"مارشال شابوشنيكوف" و"الأدميرال بانتيليف" و"الأدميرال تريبوتس" هم جزء من أسطول المحيط الهادئ. "نائب الأدميرال كولاكوف" "سيفرومورسك" و"الأدميرال ليفتشينكو" تخدم في الشمال. "الأدميرال فينوغرادوف" قيد التحديث، وبعد ذلك ستصبح حاملة صواريخ كاليبر وأونيكس المجنحة. ومن المفترض أنه سيتم تحديث "الأدميرال" الآخرين في إطار مشروع 1155إم.