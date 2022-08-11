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https://arabic.sputniknews.com/20220811/تشاووش-أوغلو-التطبيع-مع-إسرائيل-ومصر-لا-يعني-الاستغناء-عن-مبادئنا-1066313636.html
تشاووش أوغلو: التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا
تشاووش أوغلو: التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل ومصر، لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T19:55+0000
2022-08-11T19:55+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في ختام اجتماعات المؤتمر الـ 13 للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال تشاووش أوغلو إن "بدء عملية التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس".وأشار الوزير التركي إلى وجود خطوات متبادلة وحوار بين تركيا وإسرائيل في إطار عملية التطبيع.وعبّر عن رغبة أنقرة في أن تكتسب علاقاتها مع القاهرة الزخم نفسه الذي جرى مع الإمارات والسعودية.وقررت تركيا أخيرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/تركيا-تعلن-عن-موعد-اجتماع-مرتقب-مع-السويد-وفنلندا-لبحث-مسألة-انضمامهما-للناتو-1066312578.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن

تشاووش أوغلو: التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا

19:55 GMT 11.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل ومصر، لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في ختام اجتماعات المؤتمر الـ 13 للسفراء الأتراك في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
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وقال تشاووش أوغلو إن "بدء عملية التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس".
وأشار الوزير التركي إلى وجود خطوات متبادلة وحوار بين تركيا وإسرائيل في إطار عملية التطبيع.
وعبّر عن رغبة أنقرة في أن تكتسب علاقاتها مع القاهرة الزخم نفسه الذي جرى مع الإمارات والسعودية.
وقررت تركيا أخيرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
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