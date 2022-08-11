https://arabic.sputniknews.com/20220811/تقرير-يكشف-عن-دولة-ستقضي-على-أوروبا-التي-فقدت-الغاز-الروسي-1066277993.html
تقرير يكشف عن دولة "ستقضي" على أوروبا التي فقدت الغاز الروسي
تقرير يكشف عن دولة "ستقضي" على أوروبا التي فقدت الغاز الروسي
وصف تقرير إعلامي أن النرويج ستقضي على ألمانيا وأوروبا المحرومتين من إمدادات الغاز الروسي. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T05:44+0000
2022-08-11T05:44+0000
2022-08-11T05:44+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" فإن النرويج تعاني من أزمة طاقة ستقضي على أوروبا وألمانيا.الأمر الذي قد يشكل مشكلة بالنسبة لبلدان مثل ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، التي استوردت كميات كهرباء كبيرة من النرويج على مر السنين عبر الكابلات.يذكر أن أوروبا تعاني من مشكلة في نقص موارد الطاقة حيث يعمل خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم" بنسبة 20 في المئة من طاقته الإجمالية وبحسب شركة "غازبروم" الشركة المشغلة فإن ذلك يعود لتأخير إعادة مضخات (توربينات) سيمنز من الإصلاح، التي كانت تستخدم في وحدات ضاغط الغاز (GCU) في محطة بورتوفايا (CS) لتزويد الوقود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تقرير يكشف عن دولة "ستقضي" على أوروبا التي فقدت الغاز الروسي
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وصف تقرير إعلامي أن النرويج ستقضي على ألمانيا وأوروبا المحرومتين من إمدادات الغاز الروسي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"الفاينانشيال تايمز" فإن النرويج تعاني من أزمة طاقة ستقضي على أوروبا وألمانيا.
وأضاف المقال أن النرويح البلد "المحظوظ" لوجود احتياطات من الغاز والنفط، التي تسمح فيها العديد من الأنهار والخزانات بتوفير ما يصل إلى 90 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، لكن الشتاء والربيع الجافين بشكل غير عادي أدى إلى حقيقة أن احتياطيات المياه في الخزانات في جنوب البلاد كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ووعدت الحكومة بالحد من تصدير الكهرباء لحين ملئها.
الأمر الذي قد يشكل مشكلة
بالنسبة لبلدان مثل ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، التي استوردت كميات كهرباء كبيرة من النرويج على مر السنين عبر الكابلات.
ووصف المقال أن أزمة الطاقة في الدول الاسكندنافية ستظهر مدى قسوة اقتراب فصل الشتاء في جميع أنحاء أوروبا.
يذكر أن أوروبا تعاني من مشكلة في نقص موارد الطاقة حيث يعمل خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم" بنسبة 20 في المئة من طاقته الإجمالية وبحسب شركة "غازبروم" الشركة المشغلة فإن ذلك يعود لتأخير إعادة مضخات (توربينات) سيمنز من الإصلاح، التي كانت تستخدم في وحدات ضاغط الغاز (GCU) في محطة بورتوفايا (CS) لتزويد الوقود.