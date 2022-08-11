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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/جمهورية-دونيتسك-تنتظر-إطلاق-عملية-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا--1066277053.html
جمهورية دونيتسك تنتظر إعلان موعد الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
جمهورية دونيتسك تنتظر إعلان موعد الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية متى سيتم إعلان موعد الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T04:43+0000
2022-08-11T04:44+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود إكمال تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني، مستعينة بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية ووحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد للصحفيين "أننا نركز الآن على تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تحريرا كاملا". وأضاف متطرقا إلى موضوع انضمام الجمهورية إلى روسيا:وتم إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا في عام 2014 بعدما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انقلابا وصل بطريقه متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس (معظم السكان في شرق أوكرانيا ينطقون باللغة الروسية) إلى السلطة في كييف. وأعلنت السلطة الأوكرانية الجديدة الحرب على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتمكنت قواتها من احتلال أجزاء من أراضيهما.
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أخبار أوكرانيا

جمهورية دونيتسك تنتظر إعلان موعد الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا

04:43 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 04:44 GMT 11.08.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية متى سيتم إعلان موعد الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود إكمال تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني، مستعينة بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية ووحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد للصحفيين "أننا نركز الآن على تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تحريرا كاملا". وأضاف متطرقا إلى موضوع انضمام الجمهورية إلى روسيا:
سوف نعرف موعدا لإجراء الاستفتاء (على انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا) بمجرد ان يتم تحريرها.
وتم إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا في عام 2014 بعدما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انقلابا وصل بطريقه متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس (معظم السكان في شرق أوكرانيا ينطقون باللغة الروسية) إلى السلطة في كييف. وأعلنت السلطة الأوكرانية الجديدة الحرب على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتمكنت قواتها من احتلال أجزاء من أراضيهما.
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