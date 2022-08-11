https://arabic.sputniknews.com/20220811/حزب-الله-الوقت-ليس-مفتوحا-أمام-الصهاينة-1066317634.html

"حزب الله": الوقت ليس مفتوحا أمام الصهاينة

"حزب الله": الوقت ليس مفتوحا أمام الصهاينة

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية (حزب الله)، اليوم الخميس، إن الوقت ليس مفتوحا أمام الصهاينة لإنهاء مسألة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت قناة المنار، مساء اليوم الخميس، أن الكتلة اللبنانية قد دعت إلى عدم تضييع الوقت بهدف تشكيل حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات ومؤهلة لمواجهة التحديات الدستورية والوطنية.وعقدت الكتلة النيابية اجتماعا دوريا برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، ثمّنت خلالها الأداء الدقيق للمقاومة، مؤكدة رهانها على يقظتها وجهوزيتها الفعالة القاضية بتكريس حق لبنان السيادي بشأن ملف رتسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، داعية جميع القوى الوازنة على المستوى الوطني اللبناني إلى تحسس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية.وفي السياق نفسه، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى قرار في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية.وذكر باتيل أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية. ولا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال مفاوضات بين الحكومتين، ونعتقد أن الحل ممكنا".يوم الاثنين، قال كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، عاموس هوكشتاين، الذي يتوسط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إنه لا يزال متفائلا بشأن التقدم الذي يحرزه الطرفان في التوصل إلى اتفاق محتمل.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوكشتاين سافر إلى بيروت لإجراء محادثات مع القيادة اللبنانية حول أزمة الطاقة في البلاد، وكذلك لإجراء مفاوضات بشأن حدودها البحرية.تحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري. بدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-بـقطع-أي-يد-تمتد-إلى-ثروات-لبنان-البحرية-فيديو-1066195125.html

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