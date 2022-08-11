عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220811/خامنئي-الجهاد-الإسلامي-أثبتت-أن-كل-جزء-من-المقاومة-الفلسطينية-قادر-على-تمريغ-أنف-العدو-بالتراب-1066312344.html
خامنئي: "الجهاد الإسلامي" أثبتت أن كل جزء من المقاومة الفلسطينية قادر على تمريغ ‏أنف العدو بالتراب
خامنئي: "الجهاد الإسلامي" أثبتت أن كل جزء من المقاومة الفلسطينية قادر على تمريغ ‏أنف العدو بالتراب
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:12+0000
2022-08-11T18:12+0000
إيران
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/87/1044068766_0:121:2115:1311_1920x0_80_0_0_79e52af46eb3ba8b5a790f6af1053cd4.jpg
وجاء تصريح خامنئي ردا على رسالة تلقاها، في وقت سابق، من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأكد المرشد الأعلى الإيراني أن "المقاومة الجريئة لحركة الجهاد الإسلامي عززت مكانة الحركة في المقاومة الفلسطينية، ونزعت فتيل مؤامرات الكيان الصهيوني".وتابع علي خامنئي، مشددا أن "العدو المحتل يضعف، والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة".وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس/ آب الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل؛ نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/محكمة-عسكرية-إسرائيلية-تمدد-اعتقال-القيادي-بحركة-الجهاد-الإسلامي-بسام-السعدي-لمدة-6-أيام-1066284126.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/87/1044068766_0:0:1873:1405_1920x0_80_0_0_3e928da71e1f6b8eb4990765a7ecf0f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

خامنئي: "الجهاد الإسلامي" أثبتت أن كل جزء من المقاومة الفلسطينية قادر على تمريغ ‏أنف العدو بالتراب

18:12 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / HOالمرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي
© AFP 2022 / HO
تابعنا عبرTelegram
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب".‏
وجاء تصريح خامنئي ردا على رسالة تلقاها، في وقت سابق، من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأكد المرشد الأعلى الإيراني أن "المقاومة الجريئة لحركة الجهاد الإسلامي عززت مكانة الحركة في المقاومة الفلسطينية، ونزعت فتيل مؤامرات الكيان الصهيوني".
وتابع علي خامنئي، مشددا أن "العدو المحتل يضعف، والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة".
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي لمدة 6 أيام
09:22 GMT
وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس/ آب الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.
وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل؛ نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала