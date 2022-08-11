https://arabic.sputniknews.com/20220811/خامنئي-الجهاد-الإسلامي-أثبتت-أن-كل-جزء-من-المقاومة-الفلسطينية-قادر-على-تمريغ-أنف-العدو-بالتراب-1066312344.html
خامنئي: "الجهاد الإسلامي" أثبتت أن كل جزء من المقاومة الفلسطينية قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
خامنئي: "الجهاد الإسلامي" أثبتت أن كل جزء من المقاومة الفلسطينية قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أثبتت أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T18:12+0000
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وجاء تصريح خامنئي ردا على رسالة تلقاها، في وقت سابق، من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأكد المرشد الأعلى الإيراني أن "المقاومة الجريئة لحركة الجهاد الإسلامي عززت مكانة الحركة في المقاومة الفلسطينية، ونزعت فتيل مؤامرات الكيان الصهيوني".وتابع علي خامنئي، مشددا أن "العدو المحتل يضعف، والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة".وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس/ آب الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل؛ نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/محكمة-عسكرية-إسرائيلية-تمدد-اعتقال-القيادي-بحركة-الجهاد-الإسلامي-بسام-السعدي-لمدة-6-أيام-1066284126.html
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إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
خامنئي: "الجهاد الإسلامي" أثبتت أن كل جزء من المقاومة الفلسطينية قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أثبتت أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب".
وجاء تصريح خامنئي ردا على رسالة تلقاها، في وقت سابق، من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وفقا وكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأكد المرشد الأعلى الإيراني أن "المقاومة الجريئة لحركة الجهاد الإسلامي عززت مكانة الحركة في المقاومة الفلسطينية، ونزعت فتيل مؤامرات الكيان الصهيوني".
وتابع علي خامنئي، مشددا أن "العدو المحتل يضعف، والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة".
وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس/ آب الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.
وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل؛ نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.