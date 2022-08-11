https://arabic.sputniknews.com/20220811/خبير-القمة-بين-إسرائيل-وزعماء-عرب-لا-يمكن-أن-تحدث-1066302219.html

خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث

خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": القوات الأوكرانية تتمركز بين المناطق السكنية؛ البنتاغون: نقود 50 دولة حول العالم لدعم كييف ضد روسيا؛ بعد قرار روسيا.... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T13:55+0000

2022-08-11T13:55+0000

2022-08-11T13:55+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث

ذكرت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يتهيأ لعقد قمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع زعماء الدول العربية المطبعة.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المستشار السياسي والقانوني، زيد الأيوبي:خبير: واشنطن تستثمر بورقة كييف الخاسرة لاستنزاف روسياقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك". فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا.حول هذا الموضوع، قال ستيفن صهيوني، الخبير بالشأن الأمريكي ورئيس تحرير وكالة Mideast Discourse، لبرنامج "بلا قيود":الوكالة اليهودية تتجه للعمل عن بعدتدرس قيادة وكالة الهجرة اليهودية إمكانية تقليص وجودها المادي في روسيا ونقل العمل مع الروس الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل إلى نظام العمل عن بعد.بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ ""بلا قيود"": التفاصيل في الملف الصوتي....

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио