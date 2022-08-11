https://arabic.sputniknews.com/20220811/خبير-القمة-بين-إسرائيل-وزعماء-عرب-لا-يمكن-أن-تحدث-1066302219.html
خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث
خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": القوات الأوكرانية تتمركز بين المناطق السكنية؛ البنتاغون: نقود 50 دولة حول العالم لدعم كييف ضد روسيا؛ بعد قرار روسيا.... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:55+0000
2022-08-11T13:55+0000
2022-08-11T13:55+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066301596_24:0:1268:700_1920x0_80_0_0_bae2cd644a17713038875a8dbd6821ce.png
خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث
خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث
ذكرت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يتهيأ لعقد قمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع زعماء الدول العربية المطبعة.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المستشار السياسي والقانوني، زيد الأيوبي:خبير: واشنطن تستثمر بورقة كييف الخاسرة لاستنزاف روسياقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك". فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا.حول هذا الموضوع، قال ستيفن صهيوني، الخبير بالشأن الأمريكي ورئيس تحرير وكالة Mideast Discourse، لبرنامج "بلا قيود":الوكالة اليهودية تتجه للعمل عن بعدتدرس قيادة وكالة الهجرة اليهودية إمكانية تقليص وجودها المادي في روسيا ونقل العمل مع الروس الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل إلى نظام العمل عن بعد.بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ ""بلا قيود"": التفاصيل في الملف الصوتي....
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066301596_179:0:1112:700_1920x0_80_0_0_b6c25ae364e1a76c2d2ec1ab20b520a5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: القمة بين إسرائيل وزعماء عرب لا يمكن أن تحدث
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود": القوات الأوكرانية تتمركز بين المناطق السكنية؛ البنتاغون: نقود 50 دولة حول العالم لدعم كييف ضد روسيا؛ بعد قرار روسيا.. الوكالة اليهودية تعلن بدء العمل عن بعد؛ التحضير لقمة بين إسرائيل والدول العربية المطبعة.
ذكرت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يتهيأ لعقد قمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع زعماء الدول العربية المطبعة.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال المستشار السياسي والقانوني، زيد الأيوبي:
"هذه دعاية إسرائيلية مغرضة، لضرب الصف العربي، وتكريس الفتنة، وللتغطية على فشل إسرائيل في البدء بعملية سلام، لاسيما بعد القصف الأخير على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس، ولا يمكن أن تحصل هذه القمة، لأن القضية الفلسطينية ثابتة في وجدان هذه الأمة، بالرغم من تطبيع بعض الدول مع كيان الاحتلال لأسباب اقتصادية، وأنا أقول عبر منبركم، باسم كل فلسطيني، والله لو كل الكون طبع مع إسرائيل لا يمكن تصفية هذه القضية، ونحن اليوم أمام سؤال كبير ومهم جدا، أين المجتمع الدولي من جرائم الاحتلال الإسرائيلي؟ مشغول بأوكرانيا؟ هؤلاء أعداء روسيا وأعداء لفلسطين، وأوجه صرخة عبر "سبوتنيك" أن نوحد الصف في كل الشرق ضد أعداء الإنسانية".
خبير: واشنطن تستثمر بورقة كييف الخاسرة لاستنزاف روسيا
قالت وزارة الدفاع الروسية: "إن القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك". فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا.
حول هذا الموضوع، قال ستيفن صهيوني، الخبير بالشأن الأمريكي ورئيس تحرير وكالة Mideast Discourse، لبرنامج "بلا قيود
":
"بالرغم من أن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن سلطات كييف لا يمكنها تحقيق النصر في هذه المعركة، إلا أنها تستمر في الاستثمار بهذه الورقة الخاسرة، بهدف استنزاف روسيا، وتدمير أوكرانيا وأوروبا معا، وضمان استمرار التبعية لها".
الوكالة اليهودية تتجه للعمل عن بعد
تدرس قيادة وكالة الهجرة اليهودية إمكانية تقليص وجودها المادي في روسيا ونقل العمل مع الروس الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل إلى نظام العمل عن بعد.
بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، لـ ""بلا قيود
"":
"لم تستطع إسرائيل بالرغم من الوفد الحقوقي الذي أرسلته إلى موسكو، أن تثني روسيا عن قرارها في الحد من عمل الوكالة اليهودية، لأن أنشطتها تنافي القوانين المطبقة في روسيا، وأقرب ما تكون لعملية تجسس على المواطنين الروس ولو من أصل يهودي".
التفاصيل في الملف الصوتي....