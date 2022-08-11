https://arabic.sputniknews.com/20220811/خسائر-كوكا-كولا-بعد-إغلاقها-في-روسيا-تقارب-200-مليون-يورو--1066291150.html
خسائر "كوكا كولا" بعد إغلاقها في روسيا تقارب 200 مليون يورو
خسائر "كوكا كولا" بعد إغلاقها في روسيا تقارب 200 مليون يورو
قدرت شركة "كوكا كولا" تكلفة تجميد أنشطتها في روسيا في النصف الأول من عام 2022 بنحو 190 مليون يورو، ومن المتوقع تكبدها خسائر أخرى في النصف الثاني من العام نفسه،... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T11:34+0000
2022-08-11T11:34+0000
2022-08-11T11:34+0000
اقتصاد
روسيا
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وكشفت الشركة في بياناتها المالية: "في النصف الأول من العام، تكبدنا تكاليف غير نقدية قدرها 188 مليون يورو وتكاليف نقدية 2 مليون يورو مرتبطة في تعليق أنشطتنا في روسيا".وعلقت شركة "كوكا-كولا" الإنتاج في كييف في 24 فبراير/ شباط، وأجلت موظفيها بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.وذكرت الشركة في بيان: "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. نحن على اتصال دائم بموظفينا في أوكرانيا وروسيا ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم. لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في مصنعنا في كييف في 24 فبراير وأجلنا موظفينا".وتقول الشركة أيضًا إنها تركز على طرق التخفيف من العوامل السلبية وستوفر المعلومات ذات الصلة عندما تكتسب مزيدًا من الفهم حول تأثير الأحداث في أوكرانيا وروسيا على الأعمال التجارية.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/كوكا-كولا-تعلن-استثمار-مليار-دولار-في-مصر-بفضل-التقدم-الاقتصادي-الملحوظ-1053248756.html
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اقتصاد, روسيا
خسائر "كوكا كولا" بعد إغلاقها في روسيا تقارب 200 مليون يورو
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قدرت شركة "كوكا كولا" تكلفة تجميد أنشطتها في روسيا في النصف الأول من عام 2022 بنحو 190 مليون يورو، ومن المتوقع تكبدها خسائر أخرى في النصف الثاني من العام نفسه، في الوضع الحالي.
وكشفت الشركة في بياناتها المالية:
"في النصف الأول من العام، تكبدنا تكاليف غير نقدية قدرها 188 مليون يورو وتكاليف نقدية 2 مليون يورو مرتبطة في تعليق أنشطتنا في روسيا".
وعلقت شركة "كوكا-كولا" الإنتاج في كييف في 24 فبراير/ شباط، وأجلت موظفيها بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.
24 نوفمبر 2021, 16:53 GMT
وذكرت الشركة في بيان
: "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. نحن على اتصال دائم بموظفينا في أوكرانيا وروسيا ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم. لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في مصنعنا في كييف في 24 فبراير وأجلنا موظفينا".
وتقول الشركة أيضًا إنها تركز على طرق التخفيف من العوامل السلبية وستوفر المعلومات ذات الصلة عندما تكتسب مزيدًا من الفهم حول تأثير الأحداث في أوكرانيا وروسيا على الأعمال التجارية.