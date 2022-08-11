https://arabic.sputniknews.com/20220811/خطأ-يمكن-أن-ينهي-حياتك-خلال-سقوط-الأمطار-فيديو-1066300663.html
خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال سقوط الأمطار… فيديو
خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال سقوط الأمطار… فيديو
يشهد العالم تقلبات مناخية تجعل ظروف الطقس متغيرة خاصة فيما يتعلق بسقوط الأمطار وضربات البرق، التي يحاول البعض الاحتماء منها بطريقة خاطئة. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:37+0000
2022-08-11T13:37+0000
2022-08-11T13:37+0000
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ويمكن لتصرف خاطئ خلال وقوع ضربات البرق أن يودي بحياة الإنسان، الذي يحاول الاحتماء من الأمطار الغزيرة.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" 4 أشخاص يحتمون من الأمطار الغزيرة تحت شجرة ويقفون بجوار جذعها.وبحسب الفيديو، فإن الشجرة تعرضت لضربة برق نقلت ما تحمله من شحنة كهربائية إلى هؤلاء الأشخاص فأدت إلى سقوطهم على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/لحظة-احتراق-توربينة-رياح-ضربها-البرق-فيديو-1065485134.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال سقوط الأمطار… فيديو
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يشهد العالم تقلبات مناخية تجعل ظروف الطقس متغيرة خاصة فيما يتعلق بسقوط الأمطار وضربات البرق، التي يحاول البعض الاحتماء منها بطريقة خاطئة.
ويمكن لتصرف خاطئ خلال وقوع ضربات البرق أن يودي بحياة الإنسان، الذي يحاول الاحتماء من الأمطار الغزيرة.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" 4 أشخاص يحتمون من الأمطار الغزيرة
تحت شجرة ويقفون بجوار جذعها.
وبحسب الفيديو، فإن الشجرة تعرضت لضربة برق
نقلت ما تحمله من شحنة كهربائية إلى هؤلاء الأشخاص فأدت إلى سقوطهم على الفور.