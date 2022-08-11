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https://arabic.sputniknews.com/20220811/خطأ-يمكن-أن-ينهي-حياتك-خلال-سقوط-الأمطار-فيديو-1066300663.html
خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال سقوط الأمطار… فيديو
خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال سقوط الأمطار… فيديو
يشهد العالم تقلبات مناخية تجعل ظروف الطقس متغيرة خاصة فيما يتعلق بسقوط الأمطار وضربات البرق، التي يحاول البعض الاحتماء منها بطريقة خاطئة. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-11T13:37+0000
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ويمكن لتصرف خاطئ خلال وقوع ضربات البرق أن يودي بحياة الإنسان، الذي يحاول الاحتماء من الأمطار الغزيرة.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" 4 أشخاص يحتمون من الأمطار الغزيرة تحت شجرة ويقفون بجوار جذعها.وبحسب الفيديو، فإن الشجرة تعرضت لضربة برق نقلت ما تحمله من شحنة كهربائية إلى هؤلاء الأشخاص فأدت إلى سقوطهم على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/لحظة-احتراق-توربينة-رياح-ضربها-البرق-فيديو-1065485134.html
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نادي الفيديو

خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال سقوط الأمطار… فيديو

13:37 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Orlin Wagnerيظهر البرق في السماء فوق جامعة كانساس
يظهر البرق في السماء فوق جامعة كانساس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Orlin Wagner
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يشهد العالم تقلبات مناخية تجعل ظروف الطقس متغيرة خاصة فيما يتعلق بسقوط الأمطار وضربات البرق، التي يحاول البعض الاحتماء منها بطريقة خاطئة.
ويمكن لتصرف خاطئ خلال وقوع ضربات البرق أن يودي بحياة الإنسان، الذي يحاول الاحتماء من الأمطار الغزيرة.
مزرعة رياح بحرية في إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
لحظة احتراق توربينة رياح ضربها البرق... فيديو
24 يوليو, 11:29 GMT
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" 4 أشخاص يحتمون من الأمطار الغزيرة تحت شجرة ويقفون بجوار جذعها.
وبحسب الفيديو، فإن الشجرة تعرضت لضربة برق نقلت ما تحمله من شحنة كهربائية إلى هؤلاء الأشخاص فأدت إلى سقوطهم على الفور.
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